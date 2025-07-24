Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11046 танків
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 1046270 (+1050) осіб,
- танків ‒ 11046 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23047 (+10) од,
- артилерійських систем – 30746 (+24) од,
- РСЗВ – 1446 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3533 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56137 (+96) од,
- спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Як відомо, триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.