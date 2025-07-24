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Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11046 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 24 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1046270 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 11046 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23047 (+10) од,
  • артилерійських систем – 30746 (+24) од,
  • РСЗВ – 1446 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86),
  • крилаті ракети ‒ 3533 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56137 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 24 липня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 24 липня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росіяни росія війна Генштаб втрати

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