Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому»
фото з відкритих джерел

«Буревісник», відома в НАТО як SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність і непередбачуваний маршрут, але її випробування супроводжуються аваріями 

Росія, ймовірно, готує чергове випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, повідомили два американські дослідники та західне джерело безпеки. Підготовка збігається з планованою зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аналіз супутникових знімків за останні тижні виявив активність на полігоні Панкoво на Новій Землі. Фіксується прибуття контейнерів, обладнання, персоналу та кораблів, що раніше брали участь у випробуваннях.

Експерти зазначають, що «Буревісник», відома в НАТО як SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність і непередбачуваний маршрут, але її випробування супроводжуються аваріями та ризиком радіаційного забруднення. У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому».

Багато фахівців сумніваються у військовій доцільності цієї зброї, називаючи її «літаючим Чорнобилем», який не дає РФ переваг, яких вона вже не має у своїх ядерних силах.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Теги: росія ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
24 липня, 13:10
Лариса Кадочникова досі носить звання народної артистки Росії
Зірка «Тіней забутих предків» зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 25 років
18 липня, 11:18
Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
18 липня, 17:45
Кремль продовжує змінювати керівництво у військовій сфері
NYT: Кремль прикриває воєнні провали «антикорупційними» репресіями
28 липня, 01:59
Гравцям однієї з команд не сподобалося суддівське рішення
У Росії мотоболісти хотіли розчавити суддю мотоциклами через суперечливе рішення (відео)
21 липня, 14:35
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
24 липня, 19:47
Російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки «оперативної обстановки»
Росія встановила рекорд за кількістю відключень інтернету
30 липня, 17:10
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
30 липня, 19:57
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58

Соціум

РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Молодь по всьому світу масово відмовляється від дзвінків по телефону: причина вагома
Молодь по всьому світу масово відмовляється від дзвінків по телефону: причина вагома
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)
Поїзд зійшов з рейок у Техасі: спалахнула пожежа (фото, відео)
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи
Екстремальна спека та дефіцит води: Британія опинилась на порозі національної кризи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9590
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
8772
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
7497
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
5549
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua