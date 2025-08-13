РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters

У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому»

«Буревісник», відома в НАТО як SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність і непередбачуваний маршрут, але її випробування супроводжуються аваріями

Росія, ймовірно, готує чергове випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерним двигуном, повідомили два американські дослідники та західне джерело безпеки. Підготовка збігається з планованою зустріччю Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Аналіз супутникових знімків за останні тижні виявив активність на полігоні Панкoво на Новій Землі. Фіксується прибуття контейнерів, обладнання, персоналу та кораблів, що раніше брали участь у випробуваннях.

Експерти зазначають, що «Буревісник», відома в НАТО як SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність і непередбачуваний маршрут, але її випробування супроводжуються аваріями та ризиком радіаційного забруднення. У 2019 році під час інциденту з прототипом загинули п’ятеро співробітників «Росатому».

Багато фахівців сумніваються у військовій доцільності цієї зброї, називаючи її «літаючим Чорнобилем», який не дає РФ переваг, яких вона вже не має у своїх ядерних силах.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.