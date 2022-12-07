Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 

Рашисти атакували ракетами С-300 і безпілотниками

У ніч на 7 грудня ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Внаслідок атак в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.

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фото: Олександр Старух /Telegram

Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА.

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Нагадаємо, також рашисти обстріляли Харківщину.

Крім того, сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами.

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях.

На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.