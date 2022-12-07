Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 
Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель 
фото: Олександр Старух /Telegram 

Рашисти атакували ракетами С-300 і безпілотниками 

У ніч на 7 грудня ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Внаслідок атак в одному з сіл зруйновано два будинки, ще вісім отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.

4 фото
На весь екран
фото: Олександр Старух /Telegram 

Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА. 

Нагадаємо, також рашисти обстріляли Харківщину.

Крім того, сьогодні вночі, 7 грудні, російські загарбники намагалися атакувати Житомирську область іранськими дронами.

Вночі повітряну тривогу було оголошено у Київській, Черкаській, Кіровоградській і Луганській областях, а також у Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Згодом повітряну тривогу було оголошено у Харківській та Донецькій областях, також у  Дніпропетровській, Запорізькій та Житомирській областях. 

На Київщині тривога тривала найдовше – понад 3,5 год.

Теги: ворог будинок окупанти Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки у Росії залишилося ракет
Резніков пояснив, скільки у Росії залишилося ракет після останнього обстрілу
Сьогодні, 01:55
Арестович розповів, новіщо Росії масштабні ракетні обстріли України
Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України
Сьогодні, 07:26
Ракетний удар по школі у Краматорську: фото та відео
Ракетний удар по школі у Краматорську: фото та відео
Сьогодні, 08:23

Події в Україні

Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 
Ніч на Запоріжжі: вороги зруйнували будинки та поранили трьох українців (фото) 
Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  
Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  
Харківщина: окупанти обстріляли навчальний заклад, поранена жінка
Харківщина: окупанти обстріляли навчальний заклад, поранена жінка
Нічна атака дронів: над Житомирщиною збито ворожий безпілотник
Нічна атака дронів: над Житомирщиною збито ворожий безпілотник
Ворог веде наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб
Ворог веде наступальні дії на трьох напрямках – Генштаб
Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України
Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
75K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
18K
Ображений терорист Гіркін пояснив, чому втік з фронту
15K
The Guardian: Удари по російських авіабазах – Київ продовжує дивувати
12K
Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі
11K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту