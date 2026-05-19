На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку

Ув’язнених карають навіть за спробу сісти на ліжко вдень

У Магаданській області РФ, в колонії №3, яку називають «трійкою», створили окремий барак для ув’язнених за так званими політичними статтями. Туди відправляють людей, засуджених за «кухонні розмови» про диктатора Володимира Путіна, «фейки» про армію РФ, «дискредитацію» військових та «виправдання тероризму». Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Колишні ув’язнені та родичів тих, хто зараз перебуває у колонії, поділились в розмові з росЗМІ про умови перебування в цьому бараку. За їхніми словами, таких в’язнів утримують окремо від інших. Працівники колонії називають їх «терористами» та ставляться до них жорсткіше.

У барак переважно потрапляють не політики чи відомі опозиціонери, а звичайні росіяни – пенсіонери, підприємці, лікарі, працівники медіа, бюджетники та люди, яких засудили через коментарі у соцмережах або висловлювання про війну. Деякі з них раніше навіть підтримували російську владу та голосували за Путіна.

Повідомляється, що барак розрахований приблизно на 120 людей. За словами колишніх ув’язнених, у приміщенні постійно холодно та сиро, а митися дозволяють лише раз на тиждень. Також засуджених регулярно змушують виконувати важку або безглузду роботу. За найменші порушення режиму людей можуть відправити до карцеру.

У колонії діють жорсткі правила: підйом о 5:45, відбій о 22:00, а вечеря о 17:00. Через це ув’язнені часто залишаються голодними до ранку. Колишні в’язні також скаржаться на постійні обшуки, відсутність нормальної медичної допомоги та нестачу теплого одягу, хоча морози у Магаданській області починаються вже восени.

За даними журналістів, серед ув’язнених є люди, які отримали великі строки фактично за слова. Одного чоловіка засудили після побажання смерті Путіну, іншого через коментарі у соцмережах, ще одного після доносу знайомого через розмову про війну вдома.

До слова, у Росії 38-річну жительку Краснодара засудили до 13 років колонії за переказ коштів на підтримку Збройних сил України.