Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
Колишні в’язні заявляють про холод, карцери та покарання за найменші порушення
фото: MagadanMedia / Instagram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ув’язнених карають навіть за спробу сісти на ліжко вдень

У Магаданській області РФ, в колонії №3, яку називають «трійкою», створили окремий барак для ув’язнених за так званими політичними статтями. Туди відправляють людей, засуджених за «кухонні розмови» про диктатора Володимира Путіна, «фейки» про армію РФ, «дискредитацію» військових та «виправдання тероризму». Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Колишні ув’язнені та родичів тих, хто зараз перебуває у колонії, поділились в розмові з росЗМІ про умови перебування в цьому бараку. За їхніми словами, таких в’язнів утримують окремо від інших. Працівники колонії називають їх «терористами» та ставляться до них жорсткіше.

У барак переважно потрапляють не політики чи відомі опозиціонери, а звичайні росіяни – пенсіонери, підприємці, лікарі, працівники медіа, бюджетники та люди, яких засудили через коментарі у соцмережах або висловлювання про війну. Деякі з них раніше навіть підтримували російську владу та голосували за Путіна.

Повідомляється, що барак розрахований приблизно на 120 людей. За словами колишніх ув’язнених, у приміщенні постійно холодно та сиро, а митися дозволяють лише раз на тиждень. Також засуджених регулярно змушують виконувати важку або безглузду роботу. За найменші порушення режиму людей можуть відправити до карцеру.

У колонії діють жорсткі правила: підйом о 5:45, відбій о 22:00, а вечеря о 17:00. Через це ув’язнені часто залишаються голодними до ранку. Колишні в’язні також скаржаться на постійні обшуки, відсутність нормальної медичної допомоги та нестачу теплого одягу, хоча морози у Магаданській області починаються вже восени.

За даними журналістів, серед ув’язнених є люди, які отримали великі строки фактично за слова. Одного чоловіка засудили після побажання смерті Путіну, іншого через коментарі у соцмережах, ще одного після доносу знайомого через розмову про війну вдома.

До слова, у Росії 38-річну жительку Краснодара засудили до 13 років колонії за переказ коштів на підтримку Збройних сил України. 

Читайте також:

Теги: росіяни в'язниця засуджені путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
День Перемоги: деградація парадів. Діди, які воювали, точно не хотіли нічого «повторювати»
8 травня, 21:00
Українські підприємства продовжують вирощувати квіти попри всі виклики війни
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії Війна і бізнес
22 квiтня, 16:30
НАТО і Росія знову зійшлися під водою, як у часи Холодної війни
НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці
21 квiтня, 19:29
Нині триває 1524-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
27 квiтня, 08:11
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану
28 квiтня, 01:29
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19
Попри пережите пекло, Хані не втрачає почуття гумору
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
3 травня, 18:35
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
4 травня, 20:48
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
6 травня, 05:28

Соціум

На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА
Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві
Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві
У Німеччині викрито мережу контрабанди технологій для російської армії
У Німеччині викрито мережу контрабанди технологій для російської армії

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua