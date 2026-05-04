Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області

Лариса Голуб

Ремонтні бригади лагодять систему
Енергетики просять українців переглянути графік використання електроприладів

Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксовані нові знеструмлення через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру. Водночас завдяки потеплінню загальний рівень споживання електроенергії в країні помітно знизився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється що внаслідок ударів Росії по об’єктах енергетики без світла залишилися споживачі у чотирьох областях:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Херсонській.

«Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися в тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація», – йдеться в повідомленні компанії.

Також у компанії зазначають, що станом на 09:30 споживання електроенергії на 14,7% нижче, ніж у попередній робочий день. Фахівці називають дві основні причини такого спаду:

  • Потепління: Підвищення температури повітря по всій території України зменшило потребу в обігріві.
  • Сонячна погода: Ясне небо сприяє активній роботі побутових сонячних електростанцій, що частково покривають потреби домогосподарств.

Попри зниження споживання, енергетики наголошують на важливості раціонального використання ресурсу. «Укренерго» радить перенести роботу енергоємних приладів на денні години – з 10:00 до 16:00, коли сонячна генерація працює максимально ефективно.

«Главком» писав, що зранку 4 травня 2026 року російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області. Під ворожим вогнем опинилося місто Мерефа. Внаслідок ворожого удару по Мерефі загинуло троє людей. 

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді. Внаслідок атаки у місті зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. За попередньою інформацією мера, під ворожий вогонь потрапив центр міста та житлові квартали.

