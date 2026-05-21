Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
Пожежа та густий стовп диму піднімаються поблизу Рязанського нафтопереробного заводу 15 травня
фото: соціальні мережі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Киришинский», один із найбільших НПЗ Росії, повністю припинив роботу з 5 травня

У центральній Росії внаслідок нещодавніх атак українських дронів призупинили роботу або скоротили виробництво палива практично всі великі нафтопереробні заводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки в РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

Зокрема, один із найбільших НПЗ Росії – «Киришинский», потужністю 20 млн тонн на рік, повністю припинив роботу з 5 травня після завданих ударів. Інший великий завод, «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI) потужністю 17 млн тонн на рік, зазнав атаки 20 травня. Наразі точна інформація про те, чи вдалося NORSI зберегти хоча б часткове виробництво, відсутня.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів. 

Теги: росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним каталізатором відтоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
15 травня, 15:30
Росія тестує власну альтернативу Starlink для фронту
Російська армія наблизилася до створення власного Starlink
14 травня, 14:35
СБУ затримала фігуранта схеми постачання кораблів для РФ
СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ
14 травня, 11:45
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)
12 травня, 19:57
Путін може політично не пережити війну в Україні
Путін натякає на завершення війни Росії в Україні, але чому саме зараз? Аналіз CNN
12 травня, 01:45
Президент України Володимир Зеленський
Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
7 травня, 13:11
Торговий центр Goodzone у Москві
Економіка РФ опинилася під тиском: порожні ТРЦ, падіння ВВП та загроза нестабільності
2 травня, 23:56
Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»
Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході
27 квiтня, 16:25
Фанат залізничників у стані алкогольного сп'яніння прорвався до автобуса із персоналом «Зеніту»
Після гри чемпіонату Росії п'яний вболівальник «Локомотива» напав на персонал «Зеніта»
23 квiтня, 12:37

Економіка

Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА
США прагнуть збільшити експорт енергоносіїв до Індії
США прагнуть збільшити експорт енергоносіїв до Індії
Акції невеликої компанії з Індії злетіли через Мелоні та Моді
Акції невеликої компанії з Індії злетіли через Мелоні та Моді
Росіяни масово переходять на готівку через перебої з інтернетом
Росіяни масово переходять на готівку через перебої з інтернетом
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок
Мінʼюст США назавжди звільнив Трампа та його родичів від податкових перевірок

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua