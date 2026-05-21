Reuters: Переробка нафти в центральній Росії зупинена після атак БпЛА

«Киришинский», один із найбільших НПЗ Росії, повністю припинив роботу з 5 травня

У центральній Росії внаслідок нещодавніх атак українських дронів призупинили роботу або скоротили виробництво палива практично всі великі нафтопереробні заводи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки в РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.

Зокрема, один із найбільших НПЗ Росії – «Киришинский», потужністю 20 млн тонн на рік, повністю припинив роботу з 5 травня після завданих ударів. Інший великий завод, «Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI) потужністю 17 млн тонн на рік, зазнав атаки 20 травня. Наразі точна інформація про те, чи вдалося NORSI зберегти хоча б часткове виробництво, відсутня.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів.