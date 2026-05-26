Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка

Дутко боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському, миколаївському, херсонському та донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Дутка.

19 травня 2026 року на фронті поліг захисник України Руслан Дутко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Руслан Дутко народився 28 лютого 1991 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 98 м. Львова, згодом – у Відокремленому структурному підрозділі «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка».

По закінченню навчання проходив строкову військову службу, після цього працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Руслан любив читати, захоплювався приготуванням їжі та вів активний спосіб життя. Дуже любив тварин і з турботою ставився до них. Був добрим, привітним і життєрадісним, вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору, мав багато друзів.

фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському, миколаївському, херсонському та донецькому напрямках у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна 22 травня 2026 року на Сихівському кладовищі.

У Руслана Дутка залишилися батьки, син, дружина, бабуся, тітка, двоє дядьків та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.