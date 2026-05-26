Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
За словами рідних, Руслан Дутко вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дутко боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському, миколаївському, херсонському та донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Руслана Дутка.

19 травня 2026 року на фронті поліг захисник України Руслан Дутко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Руслан Дутко народився 28 лютого 1991 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі № 98 м. Львова, згодом – у Відокремленому структурному підрозділі «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка».

По закінченню навчання проходив строкову військову службу, після цього працював у сфері будівництва на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Руслан любив читати, захоплювався приготуванням їжі та вів активний спосіб життя. Дуже любив тварин і з турботою ставився до них. Був добрим, привітним і життєрадісним, вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору, мав багато друзів.

За словами рідних, Руслан Дутко вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору
За словами рідних, Руслан Дутко вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському, миколаївському, херсонському та донецькому напрямках у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали воїна 22 травня 2026 року на Сихівському кладовищі.

У Руслана Дутка залишилися батьки, син, дружина, бабуся, тітка, двоє дядьків та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання пам'ять війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перший день повномасштабного вторгнення Андрій Головченко добровільно прибув до ТЦК і став на захист Батьківщини
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Головченка
29 квiтня, 09:00
26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони, брав участь у боях за рідний Маріуполь
Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
3 травня, 09:00
Олександру Мірошніченку назавжди 50 років
Поліг на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Олександра Мірошніченка
5 травня, 09:00
Знищений російський танк – один з експонатів виставки трофейної техніки, яку щороку влаштовують до Дня пам'яті захисників
Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників
7 травня, 20:02
Петрусь був командиром машини відділення дорожньої техніки інженерно-дорожньої роти
Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся
13 травня, 09:00
Захисник брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а після звільнення Київщини разом із побратимами вирушив на Схід
На Луганщині загинув чемпіон Києва з карате. Згадаймо Віктора Ярмоленка
15 травня, 09:00
Сергій Федьків був добровольцем з 2016 року
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня, 09:00
Богдан Бухонко загинув від удару FPV-дрона поблизу села Піщане Харківської області
На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка
19 травня, 09:00
Наприкінці грудня 2022 року Василь остаточно вирішив піти до війська
Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука
16 травня, 09:00

Суспільство

Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку
Сильний вітер накриє Україну 26 травня: де оголошено небезпеку
Скільки іноземців навчається в Україні під час війни і звідки вони. Названо ТОП-10 країн
Скільки іноземців навчається в Україні під час війни і звідки вони. Названо ТОП-10 країн
Шахраї атакують пенсіонерів новою схемою: як уберегти гроші
Шахраї атакують пенсіонерів новою схемою: як уберегти гроші
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Речник МЗС висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ
Речник МЗС висміяв чергові погрози Росії атакувати Київ

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua