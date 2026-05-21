Росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, є поранені (фото)

Наталія Порощук
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
фото: Олександр Ганжа/Telegram
П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро

Сьогодні, 21 травня, росіяни завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула  пожежа.

Ганжа наголосив, що п'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. «Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – додав він.

Нагадаємо, російська армія атакувала Харківську область. Ціллю ворога стала цивільна вантажівка.

Окупанти атакували автомобіль під час руху FPV-дроном. Унаслідок удару загинув 40-річний водій. Після удару автомобіль перекинувся і загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Як повідомлялося, ворог продовжує системно тероризувати прикордонні громади Сумської області, використовуючи безпілотники для атак на цивільний транспорт. Так, внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік.

