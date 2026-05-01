«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля

Генерал заявив про гібридні атаки та випробування оборони НАТО

Генерал-лейтенант польської армії Кшиштоф Кроль заявив, що Росія фактично вже веде війну проти Польщі, використовуючи гібридні методи. Як пише «Главком», про це повідомляє The New York Times.

«Вони нас випробовують. Вони дали зрозуміти: мовляв, ми вже ведемо проти вас війну», – сказав Кроль.

За його словами, мова йде не лише про військову загрозу, а й про атаки на інфраструктуру, кіберпростір і суспільство в цілому.

«Ви намагаєтеся стримати нас військово. Але ми можемо вдарити по вас коли завгодно – по всьому суспільству, в глибині ваших територій», – наголосив генерал.

Він нагадав про спробу саботажу польської залізниці, яка могла призвести до масштабної трагедії.

«Ця атака не призвела до жертв. Але якби вона вдалася, загинули б сотні людей. Чи була б це тоді достатня причина для активації статті 5?», – зазначив Кроль.

Генерал також закликав НАТО діяти жорсткіше у відповідь на дії Росії.

«Якщо ми не будемо реагувати, у довгостроковій перспективі можемо зазнати поразки», – підкреслив він.

За словами Кроля, Альянс має розглянути можливість дзеркальної відповіді на гібридні атаки.

Він також наголосив, що Польща активно готується до можливих загроз – збільшує чисельність армії, інвестує в озброєння та розвиває напрямок безпілотників.

«За умови підготовленого НАТО Росію можна перемогти», – підсумував генерал.

