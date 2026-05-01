«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля

Іванна Гончар
Генерал Польщі попередив про дії Росії
Генерал заявив про гібридні атаки та випробування оборони НАТО

Генерал-лейтенант польської армії Кшиштоф Кроль заявив, що Росія фактично вже веде війну проти Польщі, використовуючи гібридні методи. Як пише «Главком», про це повідомляє The New York Times.

«Вони нас випробовують. Вони дали зрозуміти: мовляв, ми вже ведемо проти вас війну», – сказав Кроль.

За його словами, мова йде не лише про військову загрозу, а й про атаки на інфраструктуру, кіберпростір і суспільство в цілому.

«Ви намагаєтеся стримати нас військово. Але ми можемо вдарити по вас коли завгодно – по всьому суспільству, в глибині ваших територій», – наголосив генерал.

Він нагадав про спробу саботажу польської залізниці, яка могла призвести до масштабної трагедії.

«Ця атака не призвела до жертв. Але якби вона вдалася, загинули б сотні людей. Чи була б це тоді достатня причина для активації статті 5?», – зазначив Кроль.

Генерал також закликав НАТО діяти жорсткіше у відповідь на дії Росії.

«Якщо ми не будемо реагувати, у довгостроковій перспективі можемо зазнати поразки», – підкреслив він.

За словами Кроля, Альянс має розглянути можливість дзеркальної відповіді на гібридні атаки.

Він також наголосив, що Польща активно готується до можливих загроз – збільшує чисельність армії, інвестує в озброєння та розвиває напрямок безпілотників.

«За умови підготовленого НАТО Росію можна перемогти», – підсумував генерал.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив, що президента Росії Володимира Путіна можуть усунути представники його ж найближчого оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже нове керівництво. 

Читайте також:

Читайте також

Аннелі Кольк: Наратив про Нарву росіяни просувають роками, намагаючись розколоти соціум
Посол Естонії Аннелі Кольк: Україні потрібна саме перемога, інакше Росія повернеться інтерв'ю
21 квiтня, 09:45
«Роснефть» звітує про крах чистого прибутку
Найбільша нафтова компанія Росії втратила майже три чверті прибутку
1 квiтня, 18:33
Безпілотники атакували НПЗ в Уфі
Безпілотники атакували НПЗ в Уфі
2 квiтня, 05:48
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
12 квiтня, 03:57
Головними цілями для комплексу названо безпілотні літальні апарати
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51
Сибіга відповів кремлівським пропагандистам на полях 5-го Анталійського дипломатичного форуму
Сибіга гостро відповів на запитання пропагандистів про зустріч із Путіним (відео)
18 квiтня, 12:58
Дим сягнув Ставрополя. Пожежа в Туапсе триває
Стовп диму видно за 300 км. Пожежа в Туапсе вийшла з-під контролю
21 квiтня, 21:42
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
США запровадили санкції проти китайського нафтопереробного заводу та тіньового флоту Ірану
25 квiтня, 00:58
У РФ спостерігається стійке скорочення попиту в секторі будівництва, а також у низці стратегічно важливих галузей економіки
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
28 квiтня, 09:53

Політика

Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
Сербія втратила фінансування Євросоюзу: подробиці
«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля
«Росія вже веде війну проти Польщі». Генерал описав дії Кремля
Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Парад без техніки та істерика Кремля: Sky News про те, як Україна зірвала ефект 9 травня
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Американські військові пояснили, чому США не варто виводити війська з Німеччини
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Сенат США вшосте заблокував спробу обмежити війну з Іраном
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду

Новини

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
