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Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України
фото ілюстративне

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут

Триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населених пунктів Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, а саме: Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки

Противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби, ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь – Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів ворога.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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