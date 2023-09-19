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ЗСУ знищили найкращі бригади окупантів під Бахмутом – ISW

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ знищили найкращі бригади окупантів під Бахмутом – ISW
У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки

ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ВДВ та 83-ї гвардійської бригади ВДВ при звільненні Андріївки та Кліщівки.

На користь цього твердження свідчить заява командира російського батальйону «Схід» Олександра Ходаковського про загибель командира 31 бригади ВДВ. 72-а мотострілецька бригада, швидше за все, виявилася неефективною в бою, хоча її точна кількість втрат залишається незрозумілою.

Ці підрозділи ВДВ брали участь у контратаках та спробах відкинути наступ українських військ у районі Бахмута і, ймовірно, зазнали великих втрат. Якщо нещодавній наступ українських військ на південь від Бахмута призвів до знищення боєздатності 31-ї та 83-ї бригад ВДВ, то російське командування, швидше за все, перерозподілятиме елементи іншого щодо елітного з'єднання для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута.

Ключові висновки ISW

  • Українські контрнаступальні операції могли призвести до особливо серйозної деградації критично важливих елементів російської оборони у західній частині Запорізької області.
  • У ніч з 17 на 18 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами по прибережних та тилових районах України.
  • Повідомляється, що організація, ймовірно, пов'язана з першим заступником глави адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, несе відповідальність за поширення провоєнної пропаганди та неправдивої інформації про Україну серед відомих діячів російського інформаційного простору.
  • Російські війська 18 вересня вели наступальні дії під Бахмутом та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські війська провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та 18 вересня просунулися у Запорізькій області.
  • Деякі російські джерела стверджують, що колишні співробітники ПВК «Вагнера» тісно співпрацюють із Росгвардією, щоб відновити бойові дії в Україні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються контратакувати після того, як українським захисникам вдалося деокупувати Кліщіївку та Андріївку. Також росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Теги: Бахмут контрнаступ

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