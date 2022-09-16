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Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили 27 одиниць озброєння та техніки окупантів

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили 27 одиниць озброєння та техніки окупантів
ЗСУ завдали понад 330 ударів по районах зосередження ворога на півдні
фото ілюстративне

Рашисти втратили дві гаубиці «Мста-Б»

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, по Каховському мосту, по п'яти понтонних переправах біля Дар'ївки, Садового. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

За даними південного командування, ворог втратив 71 військового, 27 одиниць озброєння та техніки, серед яких п'ять танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, реактивна система залпового вогню «Град», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», самохідна артустановка «Гвоздика», зенітна самохідна установка «Шилка», дві гаубиці «Мста-Б», два 120-мм міномети.

Разом з тим протягом бойового дня ворог наніс три авіаційних удари по позиціях ЗСУ та чотири ракетних – по мирних населених пунктах. З напрямку Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі  Очакова. Обійшлося без людських втрат.

По обіді ворог крилатою ракетою «Іскандер» атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали. А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію.

Ракетними ударами Х-22 та «Кинджал» уражено гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих.

З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає.

З акваторії Чорного моря ворог спрямував по Одещині крилату ракету морського базування «Калібр». Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

Нагадаємо, російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет.

Додамо, наразі Україна веде переговори щодо постачання ППО з п'ятьма країнами.

Теги: ворог озброєння ЗСУ

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