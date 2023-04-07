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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Путіну – Крим, Зеленському – Неймара та частину Бразилії

glavcom.ua
«У президента Бразилії Лули із законом проблеми завжди»
фото з відкритих джерел

Питання Криму – то не питання бажання чи не бажання Зеленського

Президент Бразилії сказав, що Зеленський не може хотіти всього, а тому треба віддати Путіну Крим і знов жити звичайним життям і не турбувати його далекою війною

Зеленський дійсно не може хотіти всього. Він не може хотіти приєднати до України пляжі Копакабано чи заявити права на сельву Амазонії, не може захотіти знімати бразильські серіали в степах Херсонщини чи заявити Неймара за збірну України. Це було б недоречно з боку Зеленського. Хоча українська громада б не відмовилась. Принаймні від пляжів і Неймара.

Але питання Криму – то не питання бажання чи не бажання Зеленського. Це питання закону. Бо Росія незаконно захопила Крим. І потім пішла далі. І дозволити Путіну залишити Крим собі – це стимулювати інші країни в майбутньому поводитися так само.

І звісно, у президента Бразилії Лули із законом проблеми завжди. Його навіть засудили за корупцію, відправивши до в’язниці. Звідки він потім вийшов і знов став президентом. Прям як Янукович. І зрозуміло, чому українцям так сильно завжди подобались бразильські серіали. Принаймні в ті часи, коли українці голосували за Януковича і Ко. Щось там є спільного.

Тому зрозуміло, чому президент Бразилії таке каже. Йому ті закони і верховенство права завжди муляли. А порєшати з Путіним у рамках БРІКС завжди було приємніше. Але його думка, прямо скажемо, нікого не цікавить. Він не хоче допомагати Україні зброєю. Добре, ми це запам’ятаємо. Але і Путіну він особливо допомагати не може, бо боїться вторинних санкцій з боку США.

А от у майбутньому, коли бразильські футболісти будуть знов приїжджати грати в Україну, то схоже від них будуть вимагати не розповідати, як вони з дитинства мріяли грати за Колос з Ковалівки, а відповісти на питання «Чий Крим».

Ох уж цей ображений глобальний Південь…

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Бразилія БРІКС

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