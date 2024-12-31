Атака на Сумщину: пошкоджено 12 житлових багатоповерхівок

Пошкоджень у Шостці зазнали два освітніх заклади, 12 багатоповерхівок та інші об‘єкти соціальної сфери

Внаслідок сьогоднішньої атаки на Шосткинську громаду Сумщини пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

Крім того, пошкоджень зазнали два освітніх заклади та інші об‘єкти соціальної сфери.

Працюють аварійно-рятувальні підрозділи.

Збитки і втрати уточнюються.

«Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи, садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі», – повідомив Нога.

До слова, триває 1042-й день повномасштабної війни.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив майже 4500 обстрілів, з них 198 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для ураження 1864 дрони-камікадзе.