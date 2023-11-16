Планував голодомор в Україні. Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги

У звіті Global Rights Compliance йдеться про те, що після вторгнення 24 лютого 2022 року російські танки навмисно націлилися на багаті на зерно райони

Росія почала захоплювати українські фермерські господарства менш ніж за тиждень після вторгнення

Згідно з новими доказами, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Independent.

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У новому звіті міжнародної правозахисної юридичної компанії Global Rights Compliance йдеться про те, що коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно націлилися передусім на багаті на зерно райони та інфраструктуру виробництва харчових продуктів.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажі ще в грудні 2021 року Це свідчить про завчасне планування розграбування українських продовольчих ресурсів «у безпрецедентних масштабах».

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Росія почала захоплювати українські фермерські господарства менш ніж за тиждень після вторгнення, а на піку вивозила з окупованих територій 12 000 тонн зерна на день.

Докази «висококоординованого рівня попереднього планування» будуть надані Міжнародному кримінальному суду, і GRC сподівається, що це призведе до першого міжнародного судового переслідування Путіна за воєнний злочин голоду як методу ведення війни.

Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance, вважає, що «дуже ймовірно», що Росія буде визнана винною, і якщо так, то Путін може зіткнутися з ще одним ордером МКС на арешт.

«Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, руйнуючи критично важливу інфраструктуру, а й заздалегідь спланувала захоплення і розграбування сільськогосподарської продукції в рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу й атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни», – заявила Мердок.

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Ринкова вартість зерна, викраденого з України, оцінюється в $1 млрд на рік. Кілька приватних українських зернових компаній були примусово включені до складу російського державного оператора, повідомляє GRC.

Фермер із Запоріжжя розповів, що російські війська захопили його зернове господарство через п'ять днів після початку повномасштабного вторгнення.

«Протягом наступних тижнів були помічені численні колони транспортних засобів, які перевозили зерно в напрямку Кримського півострова, а GPS-трекери на викрадених вантажівках фермерів показують, що вони їхали через Крим до Росії», – повідомляє GRC.

На супутникових знімках, наданих GRC виданню The Independent, видно вантажівки-зерновози на складі в Мелітополі в Запорізькій області з номерними знаками, зареєстрованими в окупованому Криму. На інших знімках видно вагони з написом «зерно», що від'їжджають із залізничної станції Бердянськ у Запоріжжі.

А на іншому знімку, зробленому в березні цього року, видно новозбудоване зерносховище в Мелітополі, заповнене збіжжям.

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Розслідування крадіжки зерна тривало до серпня цього року. GRC зазначає, що хоча відтоді Росія не захопила жодної багатої на зерно території, вона все ще контролює весь Кримський півострів – один з основних регіонів, звідки зерно транспортується морем до Росії та за кордон.

Юсуф Саїд Хан, старший юрист GRC, назвав «безпрецедентним у сучасній історії» те, що Росія перетворила на зброю зернову галузь України.

Окрім впливу на громадян України, російське вторгнення вплинуло на мільйони людей по всьому світу, посиливши глобальну продовольчу безпеку – до війни Україна була найбільшим у світі виробником пшениці.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.

Раніше ми повідомляли, що українська сторона призупинила роботу нового «зернового коридору» через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.