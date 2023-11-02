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Три американські штати визнали Голодомор геноцидом українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Три американські штати визнали Голодомор геноцидом українців
Станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом
фото з відкритих джерел

Оксана Маркарова: «Дякую губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Меріленд Весу Муру, губернатору Аризони Кеті Хобс за солідарність з Україною»

Ще три американські штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.

«Ще три штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона долучилися до визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид», – написала вона.

За словами Маркарової, станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

«Дякую губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Меріленд Весу Муру, губернатору Аризони Кеті Хобс за солідарність з Україною», – додала пані посол.

Маркарова зазначила, що посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Нещодавно парламент Уельсу визнав Голодомор українців геноцидом.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. 

Теги: геноцид посол посольство Вашингтон парламент Оксана Маркарова США Голодомор 1932-1933 років

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