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У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Маріуполі п’яні окупанти влаштували між собою перестрілку
фото ілюстративне

Росіяни стріляли по своїх же зі стрілецької зброї

Сьогодні вночі російські загарбники влаштували перестрілку в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ринку русня стріляла зі стрілецької зброї по русні. Алкоголь в Маріуполі як союзник спротиву», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе в окупованому Мелітополі.

Вчора стало відомо, що українські артилеристи завдали удару по групі російських військових на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Теги: війна росія окупанти Україна

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