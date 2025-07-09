Окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні

Внаслідок удару ніхто не постраждав

Російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, усі поїзди в регіоні курсують за розкладом. Варто зазначити, що залізнична інфраструктура Херсона не вперше зазнає пошкоджень через російські обстріли.

Нагадаємо, Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі. У результаті ворожого обстрілу є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста.

До слова, «Укрзалізниця» не може зупиняти рух поїздів під час обстрілів. Представник «Укрзалізниці» наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль. А поїзд, сам по собі, є доволі безпечним об'єктом, наскільки взагалі можна у країні, яка піддається щоденним обстрілам, говорити про безпечні об'єкти.