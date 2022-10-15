Росія вже в атмосфері своєї поразки. Зеленський відреагував на заяви Путіна

Гарант зауважив, що у Росії вже немає варіантів для перемоги у війні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія вже перебуває в атмосфері своєї поразки й безнадійності. Про це він повідомив під час відеозвернення.

Коментуючи останні заяви глави РФ Володимира Путіна про перебіг бойових дій, український лідер звернув увагу на те, як занепокоєний ворог.

«Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе», – наголосив Зеленський.

Президент вказав, що у держави-агресора все «ще є люди, яких вона кидає в атаки, є зброя, ракети та «шахеди», але вже немає варіантів для перемоги у війні».

«У них поки що є можливість тероризувати наші міста й усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед», – підсумував гарант.

Нагадаємо, 14 жовтня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками свого візиту до Казахстану і зробив низку заяв щодо України. Зокрема вони стосувалися мобілізації в РФ, масових ракетних ударів по Україні, переговорів та підриву Кримського мосту.

Зазначимо, що Путін заявив, що найближчими днями Росія не планує масовані обстріли України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви російського диктатора Путіна про те, що війна все одно мала початись, тому Росія вимушена була «захищатись». Подоляк зазначив, що Україна, як і НАТО ні на кого не нападали. Саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.