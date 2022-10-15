15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день не рекомендується переїжджати

У суботу, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день студента, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук, Всесвітній день боротьби з раком грудей, День Втраченої Дитини, День тигра.

Також в цей день у Чилі – День бабусі та дідуся, Бразилія – День вчителя, Туніс – День евакуації, Шрі-Ланка – День озеленення, США – Національний день грибів, Україна – День працівників целюлозно-паперової промисловості.

Всесвітній день боротьби з раком грудей

Всесвітній день боротьби з раком грудей проводиться щорічно 15 жовтня. Приурочені до цього дня заходи проходять у більш ніж 44 країнах світу.

Мета проведених в цей День заходів – звернути увагу суспільства на проблематику раку грудей, покращити знання з цього питання, з тим, щоб стала можливим діагностика захворювання на початковій стадії, та здійснено належного лікування.

Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Особливо ризикують стати жертвами цієї хвороби представниці «слабкої статі», вік яких вже наближається до сорока років. У всьому світі в останні десятиліття розгорнулася кампанія по боротьбі з раком молочної залози.

Всесвітній день миття рук

Організація Об’єднаних Націй і, зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) оголосили 15 жовтня «Всесвітнім днем миття рук».

Як відзначають експерти ООН та ВООЗ, миття рук рятує тисячі дитячих життів щодня. «Брудні руки» є однією з головних причин високої дитячої смертності в Азії та Африці. Через немиті руки в організм людини потрапляють збудники холери, вірусної пневмонії, гепатиту, грипу та гострих респіраторних захворювань.

Не можна не помітити, що така проста гігієнічна процедура, як миття рук, здатна попередити не тільки зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але і зробити життя людини більш комфортним, приємним і безпечним.

Міжнародний день білої тростини

Міжнародним святом «День білої тростини» визнано ще в 1969 р. в Коломбо (США). Це відбулося на загальних зборах Міжнародної федерації сліпих, яку надалі змінив Всесвітній союз сліпих. У всесвітньому масштабі цей день відзначався з 15 жовтня 1970 року. Цей День служить нагадуванням суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу.

Біла тростина, як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році. У Брістолі (Великобританія) жив молодий професійний фотограф на ім’я Джеймс Біггс. Після аварії він втратив зір. Треба було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити по місту за допомогою тростини. Але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір. І вона стала помітна. Це нововведення підхопили всі незрячі не тільки Англії, але і всієї Європи, Америки, та ін.

Зараз Міжнародний день білої тростини відзначається в багатьох країнах світу. Союзи сліпих намагаються в цей день спільно зі зрячими проводити відповідні акції, спрямовані на посилення інтеграції незрячих в суспільство. Вони прагнуть у першу чергу зацікавити громадськість та засоби масової інформації звернути увагу влади на проблеми людей з обмеженим або втраченим зором.

Міжнародний день сільських жінок

Враховуючи найважливішу роль сільських жінок та їх безцінний внесок у прискорення розвитку всієї економічної галузі і зокрема сільського господарства, забезпечення і підвищення продовольчої безпеки і благополуччя сільських регіонів, на 76-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яке відбулося 18-го грудня 2007-го року, було прийнято рішення офіційно оголосити 15-те жовтня Міжнародним днем сільських жінок і відзначати його щорічно, починаючи з 2008-го року. Резолюція A/RES/62/136.

У більшості сучасних країн і країн, що розвиваються, сільські жінки грають вирішальну і координуючу роль у вирощуванні продовольчих сільськогосподарських культур і в значній частині галузі сільськогосподарського виробництва, тваринництва, птахівництва. Вони не тільки забезпечують свої сім’ї продуктами, водою і енергоносіями, але також беруть активну участь у несільськогосподарської діяльності, що має величезне значення для забезпечення надійних засобів для існування та продовольчої безпеки своїх власних домашніх господарств. Їх турботи по догляду за дітьми, літніми людьми і навіть хворими, і немічними, гідні найглибшої поваги.

Яке церковне свято

У церкві 15 жовтня православні вшановують пам'ять святих мучеників Кипріяна (Купріяна) і Юстини (Устини). У цей день прийнято звертатися до святих з молитвою для захисту від нечистої сили і чаклунства. Дівчата просять допомоги у Устини, а хлопці – у Купріана. Вважається, що в зворотному випадку на людину можуть напасти біси.

Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка). Жив священномученик Купріан у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.

Народні прикмети:

Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.

Кури настовбурчується і підіймається пір'я у свійської птиці – до холодів.

Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.

Вітер дме на північ, зима буде м'яка і тепла.

Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.

Олені сильно б'ються рогами – до негоди.

Безхмарне небо – до морозу.

Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.

Що не рекомендується робити:

Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день.

Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Ночувати не вдома. Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів.

Пересаджувати квіти. Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем для цього виду робіт.

Лихословити. Вважається, що погані слова (і не тільки мат, а й заздрість, лицемірство і ревнощі) принесуть у життя невдачі, хвороби і проблеми в особистих стосунках. Тому обов'язково стежте за язиком і постарайтеся бути якомога доброзичливішими до себе і оточуючих.

Іменини

У четвер, 15 жовтня, іменини відзначають Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, а також Федір.