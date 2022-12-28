Головне за ніч: цілі України на 2023 рік та проблеми з відновленням енергосистеми

Україна повинна звільнити свої землі від ворога

«Главком» зібрав головні новини ночі 28 грудня. Володимир Зеленський заявив, що Україна заходить в наступний рік і має зберегти спільне розуміння національних цілей. Також США зіштовхнулися із низкою проблем при відновленні енергосистеми України.

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Зеленський назвав національні цілі України у 2023 році

Президент Володимир Зеленський анонсував послання до Верховної Ради щодо зовнішнього і внутрішнього становища України у наступний рік.

«Загалом цей тиждень для України буде важливим із політичного погляду. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей.

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Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас.

Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік», – заявив Зеленський.

США зіштовхнулися із низкою проблем при відновленні енергосистеми України

Під час надання допомоги Україні у відновленні енергосистеми США зіштовхнулися із низкою проблем.

За словами високопосадовця, США працюють з приватним сектором, щоб спробувати скоротити розрив в обладнанні, але через наявні проблеми з глобальним ланцюжком постачання можливостей додаткової допомоги не так багато.

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Крім того, деякі з «дорогих» елементів, які використовуються у Сполучених Штатах, несумісні в Україні, оскільки вони призначені для роботи у різних частотних мережах, сказав чиновник.

США сподіваються, що надання систем ППО допоможе відбити шквал російських атак на критично важливу інфраструктуру України, щоб обладнання, надане США та партнерами, не було знищено.

За словами чиновника, атакувавши інфраструктуру, росіяни значно ускладнили захист та відновлення мережі, тому що існує набагато більше місць, де система може вийти з ладу.

У короткостроковій перспективі США намагаються знайти обладнання, яким українці віддали перевагу, наприклад великі газові генератори. За словами представника США, ці генератори не будуть використовуватися для живлення окремих будинків, а скоріше будуть підключені для підтримки критично важливих комунальних послуг, таких як водопостачання та опалення навіть у разі відключення електрики.

Чиновник пояснив, що навіть коли електромережа буде відремонтована, вона не може бути негайно запущена на повну потужність, інакше є ризик її вибуху, тому українським чиновникам, ймовірно, доведеться продовжувати вимикати електроенергію доти, доки вони не зможуть переконатися, що залатана електромережа зможе підтримувати себе.

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Росія вже програла війну в Україні

На думку колишнього головнокомандувача сил НАТО в Європі Джеймса Джонса, Росія зазнала поразки вже сьогодні.

«Вона була змушена відступити, хоч вона і не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, в НАТО, і в США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами», – сказав Джонс.

На питання про те, як він бачить закінчення війни і як, можливо, могла б виглядати перемога України, Джеймс Джонс відповів, що конфлікт може затягнутися, але якщо Росія готова вести переговори про врегулювання, яке було б прийнятним для українського народу, то необхідно досягти зобов'язань з боку Москви не вдиратися до інших країн.

«Найголовніше, що можуть зробити США, – це швидкість та постачання, задоволення потреб, яких критично потребує українська армія, а також постаратися відновити інфраструктуру, яка була пошкоджена», – сказав він.

«Коли цей конфлікт закінчиться, хоч би як він закінчився, у нас має бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидке постачання допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Щойно все це стане реальністю, ця битва завершиться», – сказав генерал.

Головні переваги РФ у війні з Україною

У Росії достатньо ресурсів для початку наступу на іншому напрямку, але ворог не може ефективно використати цю перевагу. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю в етері національного телемарафону.

Ганна Маляр відзначила, що Росія, на жаль, багата на ресурси. У неї є чимало техніки та живої сили. Тому недооцінювати ресурс ворога не варто. Заступниця міністра оборони підкреслила, що можна говорити про те, що зменшення ресурсів окупантів через втрати у війні можуть вплинути на якість та інтенсивність ведення бойових дій, але країна-агресор готова до тривалої війни.

Тобто у ворога може бути ресурс для того, аби почати наступ на іншому напрямку, однак тут вже питання в іншому. За словами Маляр, у росіян є перевага у техніці та живій силі, якщо порівнювати зі Збройними Силами України, але бої під Бахмутом свідчать, що російська армія не може ефективно воювати, тому доводиться залучати приватні військові компанії, зокрема «Вагнера», та завербованих до неї в'язнів.