Кремль змушує Україну до переговорів через посередництво західних партнерів – ISW

Кремль постійно зображає українських чиновників як тих, хто бездумно затягує війну

Кремль продовжить концентрувати своє невдоволення за кордоном та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Кремль зазвичай зображує Україну пішаком Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.

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На їхню думку, Кремль постійно зображає українських чиновників як тих, хто бездумно затягує війну, водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль продовжуватиме шукати військового рішення війни доти, доки США не приймуть його вимоги і не змусять Україну зробити те саме.





Лавров заявив, що Росія не може працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через передбачувані провокаційні дії.





Кремль, швидше за все, продовжить інформаційні операції, щоб змусити Захід піти на попереджувальні поступки та змусити Україну вести переговори.





Кремль дедалі активніше інтегрує обраних військкорів у свої інформаційні кампанії, ймовірно, у спробі відновити домінуюче становище в інформаційному просторі.





Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW.





Російські сили можуть наближатися до кульмінації в районі Бахмута на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, там і в районі Авдіївка-Донецьк.





Російські сили продовжують свої зусилля щодо зміцнення на півдні України.





Кремль продовжує свої зусилля щодо публічного покарання дезертирів та саботажників.





Російська влада активізує зусилля щодо депортації дітей з окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.