Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль змушує Україну до переговорів через посередництво західних партнерів – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кремль змушує Україну до переговорів через посередництво західних партнерів – ISW
РФ хоче позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх переговорах
фото з відкритих джерел

Кремль постійно зображає українських чиновників як тих, хто бездумно затягує війну

Кремль продовжить концентрувати своє невдоволення за кордоном та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль зазвичай зображує Україну пішаком Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.

На їхню думку, Кремль постійно зображає українських чиновників як тих, хто бездумно затягує війну, водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль продовжуватиме шукати військового рішення війни доти, доки США не приймуть його вимоги і не змусять Україну зробити те саме.

  • Лавров заявив, що Росія не може працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через передбачувані провокаційні дії.

  • Кремль, швидше за все, продовжить інформаційні операції, щоб змусити Захід піти на попереджувальні поступки та змусити Україну вести переговори.

  • Кремль дедалі активніше інтегрує обраних військкорів у свої інформаційні кампанії, ймовірно, у спробі відновити домінуюче становище в інформаційному просторі.

  • Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW.

  • Російські сили можуть наближатися до кульмінації в районі Бахмута на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, там і в районі Авдіївка-Донецьк.

  • Російські сили продовжують свої зусилля щодо зміцнення на півдні України.

  • Кремль продовжує свої зусилля щодо публічного покарання дезертирів та саботажників.

  • Російська влада активізує зусилля щодо депортації дітей з окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

Читайте також: Скільки цивільних людей вбили рашисти в Україні – дані ООН
Теги: росія війна Україна переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Донецький степ, попередні дні розмитий туманами, тепер знову розгорнув крила
Війна краде майбутнє в української землі
24 грудня, 20:55
Поки що це війна всієї Росії. І всій Росії за неї відповідати
Це війна всієї Росії: Путін не сам особисто ґвалтував і вбивав у Бучі
25 грудня, 14:30
Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори
Війна в Україні. Орбан відзначився черговою неоднозначною заявою
Вчора, 15:58

Політика

Четверта європейська країна надасть Україні модульні мости
Четверта європейська країна надасть Україні модульні мости
На яку допомогу Україна може розраховувати від США – роз'яснення Блінкена
На яку допомогу Україна може розраховувати від США – роз'яснення Блінкена
Вторгнення Китаю на Тайвань: уряд Британії наляканий економічними наслідками
Вторгнення Китаю на Тайвань: уряд Британії наляканий економічними наслідками
Путін розпалює конфлікт між Сербією та Косовим – глава МВС
Путін розпалює конфлікт між Сербією та Косовим – глава МВС
На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники
На «Енгельсі» загинули три пілоти зміни, які б мали підіймати у повітря стратегічні бомбардувальники
Пресслужба уряду Італії оприлюднила подробиці розмови із Зеленським
Пресслужба уряду Італії оприлюднила подробиці розмови із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
24K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
12K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
9022
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС
8279
Білорусь засудила колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії
8102
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців

Новини

Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52
The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі
Вчора, 16:35

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту