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У США ураган Ієн забрав життя семи людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У США ураган Ієн забрав життя семи людей
Флорида постраждала від найсильнішого удару стихії
фото: АР

Шестеро людей загинули в окрузі Шарлотт, ще одну жертву стихії зафіксовано в окрузі Волуша

Ураган четвертого ступеня Іен, який накрив американський штат Флорида, призвів до загибелі щонайменше семи людей. Про це повідомляє телеканал АВС.

Як уточнює влада, шестеро людей загинули в окрузі Шарлотт, ще одну жертву стихії зафіксовано в окрузі Волуша.

Водночас без електрики в штаті залишилося 2,6 млн споживачів.

За даними експертів, Ієн зараз ослаб до тропічного шторму з поривами вітру до 29 м/с.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідно до даних, що обрушився на американський штат Флорида ураган Ієн може призвести до значних людських жертв.

«Це може бути найбільш смертоносний шторм в історії Флориди. Цифри, які ми маємо, остаточно незрозумілі, але повідомлення, які надходять, свідчать про те, що можуть бути значні людські жертви», – заявив Байден.

Байден також пообіцяв підтримку місцевим чиновникам, заявивши, що федеральний уряд покриє всі витрати на розчищення завалів та відновлення громадських будівель.

Уряд також надаватиме підтримку людям із зруйнованими чи пошкодженими будинками.

За даними порталу Power Outage.us, понад 2,3 млн. споживачів Флориди все ще залишаються без електрики.

Проте метеорологи попереджають, що Ієн рухається на штати Південна та Північна Кароліна та Джорджію. Очікуються сильний вітер, зливи та небезпечні для життя затоплення.

Нагадаємо, 28 вересня узбережжя Мексиканської затоки Флориди накрив ураган Ієн - один із найпотужніших у США за останні роки.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив, що надає Флориді статус штату, який постраждав від стихійного лиха, з метою направити в регіон федеральну фінансову допомогу.

Нагадаємо, 18 вересня в Україні теж вирувала негода. У багатьох областях після поривів вітру та дощу фіксували сильні руйнування.

До слова, на більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах.

Теги: влада президент ураган Флорида

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