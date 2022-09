У США ураган Ієн забрав життя семи людей

Ураган четвертого ступеня Іен, який накрив американський штат Флорида, призвів до загибелі щонайменше семи людей. Про це повідомляє телеканал АВС.

Як уточнює влада, шестеро людей загинули в окрузі Шарлотт, ще одну жертву стихії зафіксовано в окрузі Волуша.

Aerial videos of Lee County and the city of Kissimmee, both in Florida, show some of the widespread destruction caused by Hurricane Ian. Latest storm updates: https://t.co/c4xMkaF9q0 pic.twitter.com/lcDPjPJpIL

Водночас без електрики в штаті залишилося 2,6 млн споживачів.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm