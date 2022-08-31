Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму

Колаборант виїхав до окупованого Криму через «сімейні обставини»

Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький перебрався із тимчасово окупованого Мелітополя на кримський півострів.

Колаборант спершу опублікував у своєму Telegram-каналі відповідне відеозвернення, але згодом раптово видалив його.

У зверненні Балицький повідомляє, що керуватиме тимчасово окупованою територією області з Криму через «сімейні обставини».

Нагадаємо, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня.

Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

У червні Балицький вже звертався до окупаційної адміністрації з Росії з проханням про переведення так званої «ВЦА» до Криму через побоювання за своє життя. Тоді мелітопольські партизани розвісили у місті оголошення, у яких за голову основного колаборанта вони пропонують 10 тис. доларів.