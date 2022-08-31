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Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму

Альона Боженко
glavcom.ua
Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму
Гауляйтер Балицький із Запоріжжя втік до Криму
фото: Суспільне

Колаборант виїхав до окупованого Криму через «сімейні обставини»

Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький перебрався із тимчасово окупованого Мелітополя на кримський півострів.

Колаборант спершу опублікував у своєму Telegram-каналі відповідне відеозвернення, але згодом раптово видалив його.

У зверненні Балицький повідомляє, що керуватиме тимчасово окупованою територією області з Криму через «сімейні обставини».

Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький втік до окупованого Криму фото 1

Нагадаємо, про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня.

Згодом СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

У червні Балицький вже звертався до окупаційної адміністрації з Росії з проханням про переведення так званої «ВЦА» до Криму через побоювання за своє життя. Тоді мелітопольські партизани розвісили у місті оголошення, у яких за голову основного колаборанта вони пропонують 10 тис. доларів.

Теги: війна Крим Запоріжжя окупанти

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