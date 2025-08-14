Головна Країна Події в Україні
Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
СБУ викрила агентів ФСБ на Одещині
фото: СБУ

Зрадники передавали ФСБ дані про оборонну інфраструктуру

Служба безпеки України викрила російських агентів, які коригували повітряні атаки РФ по об’єктах оборонної інфраструктури та готували обстріл Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«За результатами багатоетапної спецоперації на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом із резидентом (старшим агентом) групи.  Фігуранти готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки рашистів в обхід української ППО», – йдеться у повідомлені.

За даними СБУ, охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств був резидентом російської агентури. Його завербував знайомий з окупованого Криму, який є наближеним до колишнього нардепа від «Партії регіонів» Ігоря Моркова.

Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії фото 1
фото: СБУ

Після вербування чоловік сформував власну групу інформаторів, до якої входили його друзі — тренер спортивної секції, таксист та продавчиня.

«Щоб виконати вороже завдання, учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони. Додатково фігуранти у побутових розмовах випитували розвіддані у місцевих жителів, зокрема відвідувачів спортшколи, клієнтів таксі або покупців у магазині. Зібрані дані агенти передавали резиденту під час особистих зустрічей або у телефонному режимі, використовуючи кодові слова для конспірації», – додали в СБУ.

Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії фото 2
фото: СБУ

Затриманим зрадникам було повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну російську мережу, яка діяла у Запоріжжі під прикриттям церкви.  За даними слідства, ворожий осередок координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП).

Також було затримано двох прокремлівських кліриків Української православної церкви в Одесі, які вихваляли та виправдовували воєнні злочини Росії.

Одеса СБУ війна зрадники державна зрада

