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Кондратюк відкрив деталі фінансових претензій до експідопічного Козловського

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кондратюк зазначив, що їхні відносини залишаються суто юридичними
колаж: glavcom.ua

Продюсер поділився подробицями фінансового конфлікту зі співаком

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів про перебіг судового процесу зі співаком Віталієм Козловським, який тривав довгий час. Козловський заявляв, що під час його служби у Нацгвардії його колишній продюсер вимагав компенсації за порушення авторських прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Кондратюк розповів, що зараз цей процес призупинений, оскільки Козловський вже не служить в армії, але причину припинення служби не пояснив.

«Він досить давно вже не служить. Це у нього треба запитати чому. У нас стосунки прості: він винен кошти по суду й усе, я про нього забуваю. Він періодично виходить на зв'язок з моїм адвокатом, відбувається бурління й знову це спадає. Я навіть не звертаю на це увагу. Він платив, коли служив. Бо це був офіційний процес через бухгалтерію», – зазначив Кондратюк.

Кондратюк також зазначив, що їхні відносини залишаються суто юридичними: співак має борг за рішенням суду. За словами продюсера, Козловський платив кошти через бухгалтерію під час своєї служби, але після її завершення ситуація змінилася.

Крім того, Кондратюк поділився телефонною розмовою з командиром батальйону «Свобода» Петром Кузиком, який висловив незадоволення тим, що Козловського зарахували до його бригади.

«Він сказав мені, що його принизили тим, що зарахували до нього в бригаду Козловського», – поділився Контратюк.

Сам Віталій Козловський слова свого колишнього продюсера наразі не коментував.

Як відомо, у 2022 році Віталій Козловський приєднався до лав Збройних сил України. Незабаром він повідомив, що його колишній продюсер утримує 20% його військової зарплати. Співак звернувся до Ігоря Кондратюка з проханням тимчасово призупинити виплату боргу, поки триває його служба на фронті. Однак Кондратюк наголосив, що усі фінансові питання були вирішені в судовій площині, тому не погодився на пропозицію Козловського.

Нагадаємо, Український співак Віталій Козловський прокоментував, як і чому його колишній продюсер Ігор Кондратюк забирає у нього зарплату військового.

На своїй сторінці у Facebook виконавець пояснив, що щомісяця з його зарплатні стягується певний відсоток коштів на погашення виконавчих повноважень. Зокрема, гроші переказуються на користь Ігоря Кондратюка, а також в держбюджет на погашення штрафу. Козловський пояснив, що половина його зарплати після всіх відрахувань залишається.

Ігор Кондратюк висловився про виступ Ані Лорак та Таїсії Повалій у Білорусі на фестивалі «Слов'янський базар у Вітебську». Обидві співачки є уродженками України, які не засудили розвʼязану Росією повномасштабну війну в Україні та продовжують розвивати карʼєру в країні-агресорці. Продюсер і шоумен Ігор Кондратюк запропонував співачці, яка живе в Росії, Ані Лорак послухати, як звучить «дружба народів» у Кураховому Донецької області.

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Теги: Віталій Козловський Ігор Кондратюк суд

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