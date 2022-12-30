ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» на Чернігівщині

Вартість БПЛА «Орлан» складає близько $100 тис.

Сьогодні, 30 грудня, воїни Збройних сил України збили черговий безпілотний літальний апарат ворога. Це сталося на території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

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«Повітряними силами на Чернігівщині збитий «Орлан» московитів», – йдеться у повідомленні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.