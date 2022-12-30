ЗСУ приземлили ворожий «Орлан» на Чернігівщині
Вартість БПЛА «Орлан» складає близько $100 тис.
Сьогодні, 30 грудня, воїни Збройних сил України збили черговий безпілотний літальний апарат ворога. Це сталося на території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
«Повітряними силами на Чернігівщині збитий «Орлан» московитів», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
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