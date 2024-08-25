Аналітики DeepState з’ясували, які сили Росія перекинула на Курщину

810-та бригада морської піхоти РФ була знята з лівобережжя Херсонщини та вирушила на Курщину

Однією з основних сил стали підрозділи, перетягнуті з глибини Росії

Росіяни перекинули на Курщину дуже багато різних підрозділів у вигляді невеликих «організмів», наприклад, батальйонів, витягнутих із бригад або у вигляді окремих спецпідрозділів. Про це пишуть аналітики DeepState.

В основному були залучені окремі підрозділи по типу «Ахмат», «Вагнер», «ветерани» тощо та спецпідрозділи ВДВ. Зокрема, їх діяльність можна було бачити у вигляді засад, полювань на невеликі мобільні групи, логістику тощо. Вони залучалися практично з самого початку операції.

«Про ефективність не говоримо, вона проявляється дуже по-різному, що часто стає смішним. Їх залученість також підтверджувалася взяттям в полон на початку операції», – повідомляють аналітики DeepState.

Також однією з основних сил стали підрозділи, перетягнуті з глибини Росії, які фігурують у вигляді різних родів військ та є вже складовою регулярної армії.

«Присутні й підрозділи з нещодавно відновлених або створених дивізій. Були помічені «організми», перетягнуті з бригад, які перебувають в зоні бойових дій на окупованій території України: Південь, Схід (зокрема, з району населеного пункту Роботине), східні кордони Харківщини/Луганщина. Варто звернути увагу, що дуже багато підрозділів залучено з району північних кордонів Харківщини, зокрема, з району Вовчанська. Ці перекидання були очевидними і логічними, адже вони перебувають найближче від Курщини», – ідеться у повідомленні.

Також, за даними аналітиків, 810-та бригада морської піхоти була знята з лівобережжя Херсонщини, де вона брала участь в операції на Кринках.

«Перекидання ще здійснюються і складно зробити повний висновок, які саме сили концентрує Московія на Курщині. Ситуація може динамічно змінюватися, а більш відомою картина стане, коли ці всі підрозділи будуть потроху випливати в публічний простір», – підсумували в DeepState.

Раніше повідомлялося, що вторгненням у Курську область мало на меті не тільки вивести Росію з рівноваги і змусити її перекинути війська зі сходу, а й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю та вмотивувати українців, втомлених війною. І частково Курська операція досягла своїх цілей. Про це пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.