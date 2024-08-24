Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж)
Житомир відзначив День Незалежності урочистостями та вшануванням героїв
Сьогодні, 24 серпня, о 10:00 у серці Житомира, на Соборному майдані, розпочалися урочисті заходи з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Це свято, яке завжди було наповнене радістю та гордістю, цього року має особливе значення, адже воно проходить в умовах війни, розв'язаної Росією проти нашої країни.
Біля найбільшого прапора міста відбулася святкова концертна програма.
Виступили Житомирський академічний ансамбль танцю «Сонечко» та артисти Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги з тематичними постановками до Дня Незалежності.
Усі вони об'єднані однією метою – вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України, та висловити подяку тим, хто сьогодні боронить нашу землю від ворога.
Урочистості розпочалися з хвилини мовчання, під час якої присутні схилили голови в пам'ять про загиблих захисників України.
Потім пролунав Державний Гімн України, який усі присутні виконали з особливим піднесенням та патріотизмом.
Надалі програма заходу передбачає виступи офіційних осіб, концертну програму за участю місцевих колективів, а також різноманітні патріотичні акції та флешмоби.
На сцені виступили представники влади, військові командири, громадські діячі.
Вони говорили про мужність та стійкість українського народу, про важливість єдності та підтримки один одного у цей непростий час.
Вони нагадали про те, якою ціною здобувається наша незалежність, і закликали всіх присутніх не забувати про це.
Особливо зворушливим моментом стало вручення нагород військовим та волонтерам, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність України. Їхні історії мужності та самопожертви викликали сльози на очах багатьох присутніх.
Варто згадати, що у перші роки Незалежності свято було сповнене ентузіазму та надій на майбутнє. Люди виходили на вулиці у вишиванках, співали патріотичні пісні, влаштовували концерти та фестивалі. Козацькі забави, ярмарки народних ремесел, виставки українського мистецтва – все це було невід'ємною частиною святкувань.
З роками свято набувало нових форм та змісту. З'явилися масштабні паради, військові покази, спортивні змагання.
Але завжди залишалося незмінним одне – почуття гордості за свою країну та її Незалежність.
Нагадаємо, від Буша до Байдена. 33 роки Незалежності у цитатах іноземних лідерів, що відвідували Київ.
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