Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж)

Житомир відзначив День Незалежності урочистостями та вшануванням героїв

Сьогодні, 24 серпня, о 10:00 у серці Житомира, на Соборному майдані, розпочалися урочисті заходи з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Це свято, яке завжди було наповнене радістю та гордістю, цього року має особливе значення, адже воно проходить в умовах війни, розв'язаної Росією проти нашої країни.

Біля найбільшого прапора міста відбулася святкова концертна програма.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Виступили Житомирський академічний ансамбль танцю «Сонечко» та артисти Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги з тематичними постановками до Дня Незалежності.

Усі вони об'єднані однією метою – вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України, та висловити подяку тим, хто сьогодні боронить нашу землю від ворога.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Урочистості розпочалися з хвилини мовчання, під час якої присутні схилили голови в пам'ять про загиблих захисників України.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Потім пролунав Державний Гімн України, який усі присутні виконали з особливим піднесенням та патріотизмом.

Надалі програма заходу передбачає виступи офіційних осіб, концертну програму за участю місцевих колективів, а також різноманітні патріотичні акції та флешмоби.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

На сцені виступили представники влади, військові командири, громадські діячі.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Вони говорили про мужність та стійкість українського народу, про важливість єдності та підтримки один одного у цей непростий час.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Вони нагадали про те, якою ціною здобувається наша незалежність, і закликали всіх присутніх не забувати про це.

Особливо зворушливим моментом стало вручення нагород військовим та волонтерам, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність України. Їхні історії мужності та самопожертви викликали сльози на очах багатьох присутніх.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Варто згадати, що у перші роки Незалежності свято було сповнене ентузіазму та надій на майбутнє. Люди виходили на вулиці у вишиванках, співали патріотичні пісні, влаштовували концерти та фестивалі. Козацькі забави, ярмарки народних ремесел, виставки українського мистецтва – все це було невід'ємною частиною святкувань.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

З роками свято набувало нових форм та змісту. З'явилися масштабні паради, військові покази, спортивні змагання.

Юлія Хоменко,glavcom.ua

Але завжди залишалося незмінним одне – почуття гордості за свою країну та її Незалежність.

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