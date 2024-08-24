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Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж)
У Житомирі відзначили День Незалежності
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Житомир відзначив День Незалежності урочистостями та вшануванням героїв

Сьогодні, 24 серпня, о 10:00 у серці Житомира, на Соборному майдані, розпочалися урочисті заходи з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Це свято, яке завжди було наповнене радістю та гордістю, цього року має особливе значення, адже воно проходить в умовах війни, розв'язаної Росією проти нашої країни. 

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 1

Біля найбільшого прапора міста відбулася святкова концертна програма.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 2
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Виступили Житомирський академічний ансамбль танцю «Сонечко» та артисти Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги з тематичними постановками до Дня Незалежності.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 3

Усі вони об'єднані однією метою – вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу України, та висловити подяку тим, хто сьогодні боронить нашу землю від ворога.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 4
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Урочистості розпочалися з хвилини мовчання, під час якої присутні схилили голови в пам'ять про загиблих захисників України.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 5
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Потім пролунав Державний Гімн України, який усі присутні виконали з особливим піднесенням та патріотизмом.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 6

Надалі програма заходу передбачає виступи офіційних осіб, концертну програму за участю місцевих колективів, а також різноманітні патріотичні акції та флешмоби.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 7
Юлія Хоменко,glavcom.ua

На сцені виступили представники влади, військові командири, громадські діячі.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 8
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Вони говорили про мужність та стійкість українського народу, про важливість єдності та підтримки один одного у цей непростий час.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 9
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Вони нагадали про те, якою ціною здобувається наша незалежність, і закликали всіх присутніх не забувати про це.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 10

Особливо зворушливим моментом стало вручення нагород військовим та волонтерам, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність України. Їхні історії мужності та самопожертви викликали сльози на очах багатьох присутніх.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 11
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Варто згадати, що у перші роки Незалежності свято було сповнене ентузіазму та надій на майбутнє. Люди виходили на вулиці у вишиванках, співали патріотичні пісні, влаштовували концерти та фестивалі. Козацькі забави, ярмарки народних ремесел, виставки українського мистецтва – все це було невід'ємною частиною святкувань.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 12
Юлія Хоменко,glavcom.ua

З роками свято набувало нових форм та змісту. З'явилися масштабні паради, військові покази, спортивні змагання.

Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж) фото 13
Юлія Хоменко,glavcom.ua

Але завжди залишалося незмінним одне – почуття гордості за свою країну та її Незалежність.

Нагадаємо, від Буша до Байдена. 33 роки Незалежності у цитатах іноземних лідерів, що відвідували Київ.

Теги: незалежність військові День Незалежності свято Житомирщина

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