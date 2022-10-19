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Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму – ЗМІ
Іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту
фото з відкритих джерел

Тегеран посилає інструкторів у Крим для допомоги російським військовим

За словами журналістів, невідомо скільки інструкторів з Ірану працюють в окупованому Криму. У США впевнені, що РФ дуже залежить від іранських дронів.

Іран направив інструкторів на окуповану територію України, щоб допомогти російським військовим опанувати дрони-камікадзе Shahed-136, які Москві надав Тегеран. Про це пише видання The New York Times.

Повідомляється, що Іранські інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базуються багато дронів-камікадзе. Інструктори з Корпусу вартових ісламської революції, підрозділи іранських збройних сил, визнаного Сполученими Штатами терористичною організацією.

Колишній високопосадовець Пентагону та відставний офіцер ЦРУ Мік Малрой заявив, що відправлення дронів та інструкторів на Україну глибоко втягло Іран у війну на боці Росії.

«Навіть якщо вони просто інструктори та тактичні радники в Україні, я думаю, що це суттєво», – сказав Малрой.

За його словами, російські військові хочуть зробити життя українців нестерпним, а тому використовують дрони для атак на громадянську інфраструктуру.

Видання пише, що спочатку Росія направила свій персонал до Ірану для навчання роботі з дронами-камікадзе. Однак потім Іран вирішив відправити своїх інструкторів до Криму.

За словами джерел видання, іранський персонал знаходиться далеко від лінії фронту. Неясно, чи керують самі інструктори будь-яким із дронів. Також невідомо скільки саме інструкторів направив на окуповану територію України Тегеран.

Раніше повідомлялось, що іранських інструкторів виявили на Херсонщині.

Відзначимо, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

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Теги: Зброя Росії Крим Іран війна

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