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Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іранськими дронами, ймовірно, керують іноземні найманці – розвідка
фото ілюстративне

У перехопленій розмові оператори дронів спілкуються діалектом курдської мови

Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України. Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони розмова двох операторів Shahed.

У розмові оператори іранських дронів уточнюють координати цілі не російською. Вони спілкуються діалектом курдської мови.

«Тобто, командування окупаційних військ залучає до атак по території України не тільки іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити проте, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час проведення своїх операцій в Сирії російські війська вже залучали збройні загони, які складались з курдських та афганських найманців.

Раніше повідомлялося, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Теги: Іран безпілотник війна росія окупанти розвідка

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