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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених після російської атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених після російської атаки
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю
фото: Telegram/Іван Федоров

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла вдвоє, також відомо про одного загиблого

У Запоріжжі загинула одна людина. Ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина. Про це заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив чиновник, двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, перебувають в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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Росіяни пошкодили житлові будинки та медзаклади міста
фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро працівників лікарні. З медичного закладу людей евакуюють та переводять до інших місць.

Як повідомлялося, 6 листопада близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. Із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.

Раніше ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

До слова, уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області. Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники.

Теги: обстріл Запоріжжя Іван Федоров окупанти

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