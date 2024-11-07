У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених після російської атаки

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла вдвоє, також відомо про одного загиблого

У Запоріжжі загинула одна людина. Ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина. Про це заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив чиновник, двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, перебувають в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

6 фото На весь екран









Росіяни пошкодили житлові будинки та медзаклади міста фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждали п'ятеро працівників лікарні. З медичного закладу людей евакуюють та переводять до інших місць.

Як повідомлялося, 6 листопада близько 22:00 окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району. Із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати цивільну особу. Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам. З-під зруйнованої іншої будівлі тіло загиблої людини деблокували співробітники ДСНС.

Раніше ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

До слова, уночі 7 листопада росіяни били по Криворізькому району Дніпропетровській області. Для чергової атаки окупанти застосовували безпілотники.