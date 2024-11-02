Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
Пересохле русло р.Альма в тимчасово окупованому Криму. Жовтень 2024 р
фото: соцмережі

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону

Упродовж останніх двох місяців окуповані райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води: на території Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко міліють водосховища, річки та ставки. Про це інформує Центр журналістських розслідувань.

Так, у Бердянську через обміління річки Берда місцева влада обмежує водопостачання до двох разів на добу. Бердянське водосховище, основне джерело води для міста, поступово зникає. За супутниковими даними, щоденне зниження рівня води складає до 1-2 см, й наразі рівень води досяг критичних 19 метрів.

Русло р.Берда та водосховище на супутникових, архівних і свіжих знімках
Русло р.Берда та водосховище на супутникових, архівних і свіжих знімках
фото: соцмережі. Колаж: investigator.org.ua

Подібна ситуація спостерігається й у Старокримському водосховищі, що забезпечує Маріуполь, де рівень води також критично знижується. Там почали запроваджувати погодинні відключення води, знижувати тиск в міських мережах.

За 50 км на схід від водойми на річці Берда аналогічна проблема простежується на Старокримському водосховищі на річці Кальчик, з якого живиться Маріуполь. Рівень води падає і, майже, в усіх ставках в радіусі 100 км довкола окупованого міста Марії.  

Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованого півдня Запорізької та Донецької областей за травень і жовтень 2024 р.
Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованого півдня Запорізької та Донецької областей за травень і жовтень 2024 р.
фото: Google Earth, apps.sentinel-hub.com Колаж: investigator.org.ua

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону. Унаслідок надмірного використання річок у посушливу осінь водний баланс порушується, що посилює проблему водопостачання в селах Приазов’я та провокує зростання солоності в Азовському морі. Через це в морі фіксують збільшення популяції медуз, що може вплинути на рибні запаси та прибережну екологію.

Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованої частини Херсонщини за травень і жовтень 2024 р.
Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованої частини Херсонщини за травень і жовтень 2024 р.
фото: Google Earth, apps.sentinel-hub.com Колаж: investigator.org.ua

Окупаційні адміністрації оголосили про роботи з розчищення річок, але, згідно з повідомленням, очищено лише близько 20 км на трьох річках, тоді як протяжність малих річок у Запорізькій області перевищує 2 400 км.

Особливо критичною ситуація стала після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, адже Бердянськ значною мірою залежав від цього водосховища. Тепер ресурси спрямовані на річку Берда, що спричиняє її надмірну експлуатацію. При цьому, за словами окупаційної влади, зношеність міських водопровідних мереж сягає 95%, що додатково ускладнює ситуацію.

Знімок супутника території колишнього Каховського водосховища на р.Дніпро. 22.10.2024 р.
Знімок супутника території колишнього Каховського водосховища на р.Дніпро. 22.10.2024 р.
фото: apps.sentinel-hub.com

Крим, який після окупації залишився без доступу до води з Дніпра, також переживає критичний дефіцит. Висихають Тайганське, Білогірське та Керченське водосховища, тоді як більшість річок на півночі півострова стрімко міліють. 

«Пересохле дно (Тайганського - ред.) водосховища заросло колючими бур’янами. Тепер мало шансів, що воно відновиться наступного року, оскільки зможе наповнюватись лише в тому разі, якщо як мінімум на 80% заповниться Білогірське водосховище, а вже звідти самопливом по каналу піде наповнення Тайганського водосховища», – йдеться у повідомленні.

Партизанське водосховище на річці Альма для водопостачання Сімферополя. Жовтень 2024 р
Партизанське водосховище на річці Альма для водопостачання Сімферополя. Жовтень 2024 р
фото: соцмережі

Кримське управління гідрометеорології підтвердило, що річки півострова, зокрема ті, що забезпечували Партизанське і Чорноріченське водосховища, практично пересохли. Вдвічі скоротилися запаси Керченського водосховища, міліють Загорське і Аянське водосховища.

Нагадаємо, 6 червня 2024 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Після чого Каховське водосховище перетворилося на ліс висотою чотири метри. Місцеве медіа показало, який вигляд наразі воно має.

Читайте також:

Теги: Маріуполь місцева влада водопостачання влада населення Бердянськ соцмережі відключення Крим Каховська ГЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілюзія швидкого миру призводить до активізації «звичного» політичного життя. Чи не зарано?
Скоро вибори!? Хто розпускає чутки і що про це каже сам президент Політика
29 жовтня, 10:40
Партизани показали фото військової бази РФ в Криму
Партизани в Криму виявили ворожу техніку та військові частини
6 жовтня, 13:20
СБУ викрила колаборантів та зрадників
СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини
8 жовтня, 05:37
В Україні стався слабкий землетрус
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці
8 жовтня, 22:17
Руїни Вовчанська
Фронт у Харківській області: росіяни хочуть поновити наступ на місто
12 жовтня, 15:51
Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі
Море змило загородження, якими Росія охороняє Кримський міст (фото)
13 жовтня, 18:45
На Covid-19 захворіли 162 особи, зокрема 15 дітей до 17 років
У Києві зросла кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ
14 жовтня, 14:36
Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 190 489 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень
Міненерго повідомило про знеструмлення у п’яти областях через ворожі обстріли
21 жовтня, 11:24
Чотири дрони росіяни начебто збили над територією Ростовської області
Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом
23 жовтня, 08:25

Події в Україні

На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
На війні в Україні загинув доброволець з Тайланду, який воював у лавах ЗСУ
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази
Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти
Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти
Міноборони залучатиме жінок, ветеранів та людей з інвалідністю до розмінування територій
Міноборони залучатиме жінок, ветеранів та людей з інвалідністю до розмінування територій
Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення
Понад 200 перевізників було відключено від системи «Шлях» через порушення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
32K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
3563
Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
3050
На Сумщині проблеми із електроенергією
2831
В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 20:00
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
Вчора, 20:04

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua