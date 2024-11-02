На окупованих територіях зникають річки та міліють водосховища: фотодокази

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону

Упродовж останніх двох місяців окуповані райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води: на території Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко міліють водосховища, річки та ставки. Про це інформує Центр журналістських розслідувань.

Так, у Бердянську через обміління річки Берда місцева влада обмежує водопостачання до двох разів на добу. Бердянське водосховище, основне джерело води для міста, поступово зникає. За супутниковими даними, щоденне зниження рівня води складає до 1-2 см, й наразі рівень води досяг критичних 19 метрів.

Русло р.Берда та водосховище на супутникових, архівних і свіжих знімках фото: соцмережі. Колаж: investigator.org.ua

Подібна ситуація спостерігається й у Старокримському водосховищі, що забезпечує Маріуполь, де рівень води також критично знижується. Там почали запроваджувати погодинні відключення води, знижувати тиск в міських мережах.

За 50 км на схід від водойми на річці Берда аналогічна проблема простежується на Старокримському водосховищі на річці Кальчик, з якого живиться Маріуполь. Рівень води падає і, майже, в усіх ставках в радіусі 100 км довкола окупованого міста Марії.

Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованого півдня Запорізької та Донецької областей за травень і жовтень 2024 р. фото: Google Earth, apps.sentinel-hub.com Колаж: investigator.org.ua

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону. Унаслідок надмірного використання річок у посушливу осінь водний баланс порушується, що посилює проблему водопостачання в селах Приазов’я та провокує зростання солоності в Азовському морі. Через це в морі фіксують збільшення популяції медуз, що може вплинути на рибні запаси та прибережну екологію.

Порівняння супутникових знімків найбільших водойм окупованої частини Херсонщини за травень і жовтень 2024 р. фото: Google Earth, apps.sentinel-hub.com Колаж: investigator.org.ua

Окупаційні адміністрації оголосили про роботи з розчищення річок, але, згідно з повідомленням, очищено лише близько 20 км на трьох річках, тоді як протяжність малих річок у Запорізькій області перевищує 2 400 км.

Особливо критичною ситуація стала після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, адже Бердянськ значною мірою залежав від цього водосховища. Тепер ресурси спрямовані на річку Берда, що спричиняє її надмірну експлуатацію. При цьому, за словами окупаційної влади, зношеність міських водопровідних мереж сягає 95%, що додатково ускладнює ситуацію.

Знімок супутника території колишнього Каховського водосховища на р.Дніпро. 22.10.2024 р. фото: apps.sentinel-hub.com

Крим, який після окупації залишився без доступу до води з Дніпра, також переживає критичний дефіцит. Висихають Тайганське, Білогірське та Керченське водосховища, тоді як більшість річок на півночі півострова стрімко міліють.

«Пересохле дно (Тайганського - ред.) водосховища заросло колючими бур’янами. Тепер мало шансів, що воно відновиться наступного року, оскільки зможе наповнюватись лише в тому разі, якщо як мінімум на 80% заповниться Білогірське водосховище, а вже звідти самопливом по каналу піде наповнення Тайганського водосховища», – йдеться у повідомленні.

Партизанське водосховище на річці Альма для водопостачання Сімферополя. Жовтень 2024 р фото: соцмережі

Кримське управління гідрометеорології підтвердило, що річки півострова, зокрема ті, що забезпечували Партизанське і Чорноріченське водосховища, практично пересохли. Вдвічі скоротилися запаси Керченського водосховища, міліють Загорське і Аянське водосховища.

Нагадаємо, 6 червня 2024 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Після чого Каховське водосховище перетворилося на ліс висотою чотири метри. Місцеве медіа показало, який вигляд наразі воно має.