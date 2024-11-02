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ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW
Ситуація на фронті у звіті ISW
фото з відкритих джерел

ЗСУ наступають біля Суджі та мали успіх у Вовчанську

Українські війська досягли успіху на північ від Суджі в Курській області, захопивши ворожу позицію у Вовчанську. Водночас спостерігається просування російських окупантів на північний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на території РФ

Українські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Суджі на ключовому «українському плацдармі» в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що ЗСУ зробили кроки на захід і в південно-західну частину Руського Поріччя.

Російський «воєнкор» заявляв, що війська Путіна просунулися на схід від Коренево поблизу Кремінної, але в ISW не знайшли візуальних підтверджень цього.

ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW фото 1
Фото: ISW

Згідно з інформацією з російських джерел, українські війська продовжували штурмувати плацдарм, зокрема на південний схід від Кореневого біля Новоіванівки та на південь від Суджі біля Плехово.

Ні українські, ні російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії в Глушковському районі 1 листопада.

1 листопада російські джерела зазначили, що ЗСУ завдали серію ударів з використанням безпілотників по Росії тієї ночі. Міністерство оборони РФ заявило, що, нібито, збило 83 українських БПЛА над Курськом, Брянськом, Воронежем, Орловською та Бєлгородською областями, а також над окупованим Кримом.

Російські джерела стверджували, що українські безпілотники атакували паливно-енергетичний комплекс в Уфі (Республіка Башкортостан) і влучили, але не завдали серйозних пошкоджень нафтобазі в Ставропольському краї, хоча на відео з місця події видно пожежу на цій нафтобазі.

Харківська область

Українські та російські війська нещодавно незначно просунулися в центрі Вовчанська Харківської області.

ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW фото 2
Фото: ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій у центрі Вовчанська, що вказує на те, що війська РФ також просунулися до цієї вулиці раніше, йдеться у звіті.

31 жовтня та 1 листопада війська РФ продовжували атаки біля Липців, у Вовчанську та біля Вовчанських Хуторів.

Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри, отримані 1 листопада, свідчать про те, що путінські війська розширили свої позиції в західній частині Петропавлівки та північно-східній частині Тернів.

ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW фото 3
Фото: ISW

1 листопада Міністерство оборони РФ заявило про захоплення Кругляківки, тоді як експерти ISW вважають, що цей населений пункт був окупований ще 31 жовтня.

Російські війська також продовжували атаки поблизу Коліснинівки, Загризового, Лозової, Берестового, Вишневого, Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Тернів та в районі Серебрянського лісу 31 жовтня та 1 листопада.

Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 1 листопада.

Російський «воєнкор» стверджував, що авіація РФ завдає щоденних ударів на Сіверському напрямку для підтримки 3-ї загальновійськової армії.

Російські окупанти здійснили обмежені наземні атаки поблизу Часового Яру 1 листопада, але не просунулися.

Заступник командира бригади ЗСУ, яка діяла на цьому напрямку, повідомив, що загарбники ведуть щоденні штурми невеликими групами, а речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова розповіла, що окупанти атакують українські позиції групами по 2-3 солдати, та ховаються в лисячих норах чи підвалах перед тим, як знову спробувати наступати.

Командир чеченського спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов стверджував, що його підрозділи начебто нещодавно просунулися на 3 км повз канал Сіверський Донець - Донбас, і захопили частину дороги Часів Яр - Костянтинівка (T0504),

1 листопада тривали бої на флангах Часового Яру та південніше цього міста біля Ступочок.

ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW фото 4
Фото: ISW

В Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Олександропіль (на південний захід від Торецька) і н.п. Катеринівка (на північний захід від Торецька), хоча в ISW не знайшли підтвердження. Експерти оцінюють, що окупанти перебувають на відстані ще близько 6 км на південний схід від околиці Катеринівки.

Заступник начальника штабу батальйону ЗСУ, який діяв на Торецькому напрямку, повідомив, що останнім часом темпи штурму російської піхоти в цьому районі сповільнилися, оскільки окупанти відпочивають і поповнюють втрати особового складу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 жовтня та 1 листопада війська РФ здійснили обмежені наземні атаки поблизу Торецька.

Російські окупанти 1 листопада продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але просування не мали.

Російські «воєнкори» стверджували, що путінські війська продовжують просуватися за Селидовим та Вишневим, хоча в ISW не помітили візуальних доказів цих тверджень.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали поблизу Сухої Балки, Гродівки, Променя, Миролюбівки, Лисівки, Новогродівки, Крутого Яру, Миколаївки та Вишневого 31 жовтня та 1 листопада.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на Вугледарському напрямку. Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ і північний схід від Новоукраїнки, на північ від Богоявленки, та у Трудове, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські та українські джерела повідомляли про бої поблизу Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Єлизаветівки, Трудового, Богоявленки, Шахтарського та Новоукраїнки 31 жовтня та 1 листопада.

«Південна вісь»

Обмежені бої тривали в західній частині Запорізької області, в тому числі поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) 31 жовтня та 1 листопада.

ЗСУ мають успіх на території РФ, а росіяни на Харківщині – карти ISW фото 5
Фото: ISW

Російські загарбники продовжували атаки на лівому березі Херсонської області 31 жовтня та 1 листопада, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

31 жовтня російське джерело ISW заявило, що ЗСУ завдали удару з безпілотника по російській радіолокаційній станції «Подлет» біля мису Тарханкут в окупованому Криму 23 жовтня, і станом на 31 жовтня війська РФ ще не евакуювали станцію для ремонту.

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Теги: Часів Яр Курщина Костянтинівка окупанти Донбас авіація дороги Міноборони Міноборони РФ Миколаїв втрати відео росіяни ISW

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