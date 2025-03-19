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ISW: Росіяни просунулися на заході Запорізької області

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ISW: Росіяни просунулися на заході Запорізької області
Окупанти просуваються у Запорізькій області
фото з відкритих джерел

Російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції, атакуючи штурмовими групами по 5-7 осіб

Російські війська просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися у східному Степовому (на схід від Кам’янського). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Армія РФ посилює наступальній операції на Запорізькому напрямку. Аналітики припускають, що це є частиною зусиль, що спрямовані на навмисне зволікання Росією пропозиції про тимчасове припинення вогню, щоб отримати переваги на полі бою.

ISW: Росіяни просунулися на заході Запорізької області фото 1

Останнім часом російські сили просунулися в західній частині Запорізької області, зокрема, біля Степового, Щербаків, П’ятихаток і Лобкового. Геолокаційні дані підтверджують, що це сталося внаслідок посилення наступальних операцій.

ISW наводить слова українськиї військових, які заявляють, що російська армія активізувалася на Запорізькому напрямку та користується поліпшенням погоди.

Зазначається, що земля починає підсихати, а на дерева повертаються листя, тому російські війська намагаються покращити свої тактичні позиції, атакуючи штурмовими групами по 5-7 осіб.

Також повідомляється, що в березні кількість безпілотників, яку використовує РФ, зросла до 400-420 безпілотників на день.

Аналітики припускають, що Москва хоче відволікти українські сили, посилюючи тиск у цьому регіоні, щоб змусити Київ піти на поступки у переговорах. Водночас Кремль продовжує наполягати на передачі в усій Запорізькій області під свій контроль.

«Російські сили також, ймовірно, намагаються залучити та закріпити українські сили на додаткових ділянках лінії фронту, щоб дозволити російським силам визначити пріоритетність певних зусиль і досягти значних успіхів на театрі дій, оскільки погода покращується, а Росія затягує переговори», – повідомили аналітики.

Нагадаємо, триває 1120-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

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Теги: армія росіяни Запоріжжя Запорізька область наступ

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