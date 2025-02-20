Шість постраждалих, серед яких – діти. Що відомо про атаку РФ на Херсон

Під завалами ще можуть бути люди, триває пошук потерпілих

Нині відомо про шість постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували зі зруйнованої будівлі

У ніч на 20 лютого Росія скинула на десятиповерхівку у Херсоні керовану авіабомбу. Через удар зруйновано пʼятнадцять квартир – з першого по 10 поверх одного з підʼїздів. Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Нині відомо про шість постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували зі зруйнованої будівлі. У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний, наголосив Прокудін.

«Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця «прильоту». Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги. Ще трьом чоловікам бригада «швидкої» надала медичну допомогу на місці. У потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови», – йдеться у повідомленні посадовця.

На місці чергового російського удару розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки.

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фото: Херсонська ОВА, Херсонська міська рада, Роман Мрочко

Прокудін додав, що під завалами ще можуть бути люди, триває розбір і пошук потерпілих.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. Внаслідок влучань та падання уламків пошкоджені житлові будинки у Херсоні та Одесі. Станом на 00:31 відомо про чотирьох постраждалих.

Так, у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакували безпілотниками столицю. Також ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі.