Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState
Противник продовжує просуватися на Курщині
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують наступ на українські сили в Курській області

Російські війська захопили села Мартинівку, Малу Локню та околиці в Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичний канал DeepState.

«На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз – це життя тих, хто виконує задачі до останнього», – ідеться в повідомленні.

Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState фото 1

Раніше повідомлялося, що ситуація в Курській області стрімко погіршується для України, і незабаром Київ може втратити свій головний козир на майбутніх мирних переговорах. 

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. 

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати. 

Читайте також:

Теги: росія війна Курщина наступ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приблизно 50% підсанкційної російської нафти транспортується через Фінську затоку
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
11 лютого, 07:36
Лавров підтвердив, що поїде на зустріч у Ер-Ріяді
Перемовини у Саудівській Аравії. Лавров зробив низку заяв
17 лютого, 15:06
Україна має значну кількість рідкісноземельних елементів
США планують укласти спрощену угоду про корисні копалини, перед мирною – Reuters
20 лютого, 04:05
Вікторія народилась у місті Маріупол
Загинула у рідному Маріуполі у перші дні війни. Згадаймо Вікторію Подолянську
24 лютого, 09:00
На думку Козирєва, НАТО, можливо, зараз розпадається або перебуває у глибокій кризі
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
26 лютого, 22:02
Безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод
Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ
4 березня, 13:52
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата
5 березня, 09:12
Тихий сказав, що суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах не підлягає сумніву
Чи отримувала Україна від США пропозиції щодо територіальних поступок? Відповідь МЗС
7 березня, 14:46
Трамп вчергове приголомшив заявою про Україну
«Може не вижити». Трамп зробив чергову скандальну заяву про Україну
Сьогодні, 17:59

Події в Україні

Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState
Наступ РФ у Курській області: Україна втратила ще два села – DeepState
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
Командир роти Третьої штурмової спрогнозував, як можуть розвиватися події на фронті у 2025 році
Командир роти Третьої штурмової спрогнозував, як можуть розвиватися події на фронті у 2025 році
Перші добровольці за контрактом «18-24» склали присягу
Перші добровольці за контрактом «18-24» склали присягу
Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN
Україна ризикує втратити головний козир на майбутніх переговорах – CNN
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і подав у відставку – NBC News
Трамп хоче, щоб Зеленський пішов на поступки територіями і подав у відставку – NBC News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
111K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
39K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
27K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
8643
WSJ: Половина людства походить від давньої культури з території України

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua