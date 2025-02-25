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Постпред України в Раді Європи повідомив, коли може з’явитись спецтрибунал для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Постпред України в Раді Європи повідомив, коли може з’явитись спецтрибунал для РФ
Борис Тарасюк заявив, що у Люксембурзі можуть бути ухвалені всі необхідні документи для початку роботи спецтрибуналу для РФ
фото з відкритих джерел

Тарасюк прогнозує, що робота над статутом спеціального трибуналу за злочин агресії РФ закінчиться за кілька тижнів

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк прогнозує, що роботу над статутом спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ завершать уже за кілька тижнів. Голосування за спільну угоду між Україною та Радою Європи, яка стане основою для його діяльності, а також створення самого трибуналу очікується у травні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

«Динаміка зі створення має закінчитися у квітні, і моє бачення полягає в тому, щоб це все фіналізувалося вже у травні. Тому моя пропозиція до керівництва, яку підтримав президент ПАРЄ Теодорос Русопулос, використати міністерську зустріч у Люксембурзі для того, щоб фактично освятити створення спеціального трибуналу», – сказав дипломат.

Тарасюк зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи проводить виїзне засідання раз на рік. Цьогоріч така зустріч запланована на 14 травня в Люксембурзі, оскільки ця країна завершує своє ротаційне головування в Раді Європи. Він наголосив, що саме там можуть ухвалити всі необхідні документи для запуску спеціального трибуналу.

«Зараз є політична підтримка Ради, однак спочатку завершиться робота Core-груп. Це має статись у березні, і наступне засідання групи відбудеться саме у Страсбурзі. І тоді всі напрацювання, а саме статут трибуналу, буде передано до Комітету міністрів. Після ухвалення комітетом генеральний секретар буде мати право підписати двосторонній документ від імені Ради Європи, а від України уповноважена президентом особа», – додав Тарасюк.

Нагадаємо, спецтрибунал щодо злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи. Це може статися вже у 2025 році. Наразі в ініціативі задіяна 41 країна.

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Теги: Україна війна росія росіяни путінський режим трибунал

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