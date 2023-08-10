Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують свої резерви та зазнають важких втрат

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході

Українські бійці просуваються на двох ділянках фронту, а саме у Запорізькі та Донецькій областях. Окупанти своєю чергою намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські військові продовжують штурмувати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами речника, у напрямку Урожайного, а також південніше та південно-східніше Старомайорського ЗСУ мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти, своєю чергою, вели наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди та Новомихайлівки у Донецькій області, але безуспішно. Ковальов наголосив, що росіяни зазнають значних втрат, але продовжують чинити потужний опір. Окупанти переміщують підрозділи та війська, активно застосовують свої резерви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські воїни також продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Окупаційні війська спробували повернути втрачені позиції на околицях Кліщіївки поблизу Бахмута, але успіху не мали.

«Водночас Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби», – додав Ковальов.

Нагадаємо, що за ніч в Україні двічі оголошувалася масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Також небезпека фіксувалася через загрозу атаки дронів. Зокрема, рух ворожих дронів спостерігався у Київській області. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, цієї ночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої зруйнована нафтобаза на Дубенщині, виникла сильна пожежа. Обійшлося без жертв.