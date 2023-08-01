Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області

На заході Запорізької області українські війська активно продовжують наступальні дії. Від цього росіяни занепокоєні через здатність їхньої армії захистити Урожайне. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, повідомила, що російські війська спробували здійснити наступ на південь від Новоселівського, але були відкинуті українськими військами через річку Оскіл, яка протікає на захід від Сватового.

Представник російської військової групи заявив, що російські війська, нібито, захопили вісім українських опорних пунктів поблизу Райгородки (35 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки.

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За словами російського «воєнкора», російські війська спробували наступити на Білогорівку (розташовану в 10 км на південь від Кремінної) з південного сходу, але не мали успіху. Російські джерела повідомили, що 31 липня українські війська здійснили кілька контратак на захід і південь від Кремінної.

Одне російське джерело зазначило, що українські сили стабілізували лінію оборони біля Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) після розгортання резервів у цьому районі.

Російські «воєнкори» повідомляли, що українські сили здійснили наземні атаки на північний захід від Бахмута, в районі Дубово-Василівки (що знаходиться в 6 км на північний захід), а також ведуть важкі бої на південний захід від міста, поблизу Андріївки і Кліщіївки.

Російські сили здійснили наземні атаки на південний захід від міста Донецьк і не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська безуспішно атакували область навколо Мар’їнки та Побєди. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ проводили штурм Мар’їнки, але не мали успіху.

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31 липня українські сили продовжували наступальні операції вздовж району кордону між Донецькою та Запорізькою областями та, як повідомляється, досягли прогресу 31 липня.

За інформацією російських «воєнкорів», біля траси Т0518 Урожайне-Велика Новосілка тривають бої, а поблизу Урожайного обороняється оперативно-тактичне з’єднання РФ "Каскад". Один російський військовий блогер висловив занепокоєння щодо здатності Росії захистити Урожайне та оцінив, що українські сили захоплять населений пункт протягом наступних трьох днів.

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, 31 липня просунулися вперед. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ атакували в напрямках Мала Токмачка та Роботине.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого дня на Бахмутському напрямку українські захисники знищили 37 окупантів, 107 зазнали поранень. Окрім того, було знищено зенітно-ракетний комплекс «Оса», гаубицю д-30, два склади з ворожими боєприпасами.