«Вода небезпечна»: влада Херсонщини заборонила жителям купатися у водоймах

Концентрація шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму

У Херсонській області заборонили купатися в водоймах, а також ловити і споживати рибу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Наша вода зараз небезпечна. Концентрація шкідливих речовин у пробах води в десятки разів перевищує допустиму норму. Я дав доручення заборонити купання на водних об’єктах, а також заборонити вилов і продаж риби в області. У криницях та відкритих водоймах на затопленій території можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень і сміттєзвалищ, які вимиті. Не забуваймо, що на дні зруйнованої росіянами Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Тому готуйте їжу і пийте тільки бутильовану або привізну воду», – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що в неділю, 11 червня, в Херсоні та області очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-29 м/с. Волонтерів не допускатимуть до рятувальних операцій.

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Раніше повідомлялося, що кількість зниклих безвісти через руйнування Каховської ГЕС зросла.

Також ООН заявила, що російські військові не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид, спричинений підривом Каховської ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією.