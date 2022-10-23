Глава МЗС Італії свою першу телефонну розмову провів з Кулебою

Дмитро Кулеба закликав західних союзників не зволікати з наданням Україні систем ППО

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляє сайт МЗС України.

«Я ціную, що Антоніо Таяні провів свою першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ Італії зі мною. Чіткий сигнал пріоритетів нового уряду. Побажав йому усіх успіхів і наголосив: безумовним пріоритетом зараз є швидке надання Україні систем протиповітряної оборони», – написав Кулеба.

Після російських ранкових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників не зволікати з наданням Україні систем протиповітряної оборони.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.