У Дністер на Львівщині потрапили нафтопродукти: допустима норма перевищена у 200 разів

На Львівщині зафіксували потрапляння нафтопродуктів у Дністер

Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень

У Львівській області відбулось потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, внаслідок чого у місті Галич зафіксували перевищення допустимих норм забруднення у 200 разів. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«24 грудня зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра в місті Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів», – написала Оніщук.

За її словами, жителі довколишніх населених пунктів проінформовані про подію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули до с.Журавеньки Букачівської ТГ Івано-Франківського р-ну», – додала Оніщук.

На місці пряцюють фахівці ДСНС.

«Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень», – зазначила голова ОВА.

Про причини забруднення не повідомляється.