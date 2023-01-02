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На Львівщині затримано агента російських спецслужб

Олександра Садова
glavcom.ua
На Львівщині затримано агента російських спецслужб
Він отримав підозру
скріншот з відео

У зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом

СБУ затримала на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У результаті багатоетапної спецоперації на заході України затримали ще одного ворожого поплічника. Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.

За даними слідства, на початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльності.

Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичних угруповань «ДНР». Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини одного з керівників окупаційної адміністрації у тимчасово захоплених районах Донецької області. Зловмисником є колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств, який у 2014 році приєднався до терористичної організації «ДНР». 

Там він входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна, за чиїм дорученням займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків.

На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора.

За даними слідства, він безпосередньо сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт.

Раніше повідомляли, що СБУ викрила двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії «Укрзалізниці», які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, а іншого – його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции». На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини.

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