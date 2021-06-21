Ізмаїл затопила потужна злива (відео)

Під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів

Значна частина міста виявилася знеструмленою

В Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Як розповів мер, за інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин дощу випало 36 мм опадів (місячна норма червня – 59 мм), що є стихійним гідрометеорологічним явищем.

«В Ізмаїлі після потужної зливи значна частина міста виявилася знеструмленою. Відновлення подачі енергопостачання проводиться поетапно», – зазначив Абрамченко.

Раніше у Чернівецькій області внаслідок зливних дощів підтоплено 14 населених пунктів.

Також кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб.

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