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Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Американський президент публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів
фото: engage.org.ua

Для пришвидшення виробництва зброї президент Сполучених Штатів Америки застосував надзвичайний закон 
 

Президент США Дональд Трамп застосував свої виконавчі повноваження та зобов'язав оборонні компанії країни екстрено пришвидшити випуск озброєння. Причиною стало критичне виснаження американських військових арсеналів на тлі повномасштабної війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал NBC.

Секретний наказ та загроза нацобороні

Як свідчать документи, Трамп ще минулого тижня непублічно застосував Закон про оборонне виробництво, ухвалений ще у 1950-х роках. Мета рішення – розв'язати проблему гострої нестачі боєприпасів.

«Цим я встановлюю, що існують умови, які можуть становити пряму загрозу національній обороні або її програмам готовності», – йдеться у меморандумі Трампа від 11 червня, адресованому міністру оборони Піту Гегсету.

У документі прямо визнається, що обмежені потужності американського військово-промислового комплексу та розірвані ланцюжки постачання зривають здатність Сполучених Штатів оперативно поповнювати запаси ракет, снарядів та іншого військового обладнання.

Закон про оборонне виробництво – це закон 1950-х років, який надає президенту широкий спектр повноважень для розширення та пришвидшення поставок матеріалів, зокрема шляхом наказу приватним компаніям надавати пріоритет замовленням від федерального уряду. Він також дозволяє компаніям співпрацювати способами, які в іншому випадку можна було б розглядати як змову або неконкуренцію. Його часто використовують для вирішення надзвичайних ситуацій, включаючи стихійні лиха, терористичні атаки або пандемії, такі як Covid-19.

Додаткове фінансування

Відомо, що Гегсет вже зустрівся на Капітолійському пагорбі з республіканцями Сенату стосовно пакету угод на суму $350 млрд для додаткового фінансування Міністерства оборони.

Адміністрація Трампа наполягає, що ці гроші підуть виключно на закупівлю боєприпасів та ліквідацію дефіциту.

Варто зазначити, що посадовці Білого дому занепокоєні порожніми складами ще з березня — вже за кілька днів після початку бойових дій проти Ірану вони пропонували застосувати цей жорсткий механізм. Попри те, що публічно Вашингтон до останнього запевняв, ніби зброї вистачає, реальний стан складів змусив президента піти на радикальні кроки.

«Главком» писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує інвестувати $56 млрд на розвиток безпілотних технологій і набирається досвіду в України. За словами Гегсета, США активно вивчають досвід України щодо застосування безпілотників, приділяючи особливу увагу здатності швидко нарощувати виробництво та адаптувати технології.

Нагадаємо, українська армія стала найдосвідченішою бойовою силою в Європі, а її досвід із дронами та оборонним виробництвом кардинально переосмислює стратегію НАТО.

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Теги: США зброя Дональд Трамп

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