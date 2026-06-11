Одеса відкрила 13 безпечних пляжних зон: перелік

Перелік безпечних зон для оздоровлення може бути розширений після проходження додаткових перевірок

В Одесі офіційно відкрили 13 пляжних зон, які пройшли перевірки та визнані безпечними для відпочинку й оздоровлення населення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пише «Главком».

Відповідне рішення ухвалили після підписання спільного наказу з командуванням оперативно-тактичного угруповання «Одеса» про надання громадянам доступу до оздоровчих зон на морському узбережжі.

«За матеріалами Спеціальної комісії МВА, яка обстежила ділянки, перші 13 пляжних зон визнано такими, що відповідають встановленим вимогам безпеки», – зазначив Кіпер.

Серед відкритих для відвідування локацій – пляжі «Золотий берег», «Курортний», комунальний пляж для осіб з інвалідністю, «Чайка», «Аркадія» в районі нічних клубів Red Line та Ibiza, «Дельфін», «Калетон», а також інклюзивний пляж «Без меж».

Перед відкриттям усі ділянки перевірили на відповідність вимогам безпеки. Зокрема, оцінювалася наявність та доступність укриттів, організація рятувальних постів і створення необхідних умов для безпечного перебування відпочивальників.

В ОВА зазначають, що перелік безпечних зон для оздоровлення може бути розширений після проходження додаткових перевірок іншими ділянками узбережжя.

Водночас жителів і гостей міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися рекомендацій рятувальних служб під час перебування на пляжах.

Одеса залишається одним із найбільших економічних та культурних центрів України, де ринок нерухомості адаптувався до умов воєнного стану.

Станом на червень 2026 року середня вартість комфортної однокімнатної квартири в місті коливається в межах 7 500–12 тис. грн. «Главком» проаналізував дані профільних ресурсів і з’ясував, за скільки сьогодні можна зняти найдешевше ізольоване житло в Одесі.