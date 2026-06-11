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СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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СБУ заочно повідомила про підозру вербувальнику РФ, який керував диверсіями в Одесі
СБУ заочно повідомила про підозру співробітнику ГРУ РФ
фот: СБУ

За вказівками російського куратора група підлітків в Одесі палила військові автомобілі та залізничні релейні шафи

Служба безпеки України задокументувала масштабні злочини громадянина РФ Артема Шмуля – кадрового співробітника російської воєнної розвідки, який цинічно вербував українських неповнолітніх для вчинення терактів та диверсій у прифронтовій Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У травні 2024 року співробітники СБУ викрили чотирьох його агентів безпосередньо під час спроби підпалу двох військових автомобілів в обласному центрі. Наразі організатору мережі оголошено про підозру. Як з’ясувало досудове розслідування, замовлення та інструкції російського спецслужбіста виконувала група завербованих ним місцевих жителів – одеситів віком від 13 до 18 років. Фактично, ГРУ РФ свідомо зробило ставку на дітей, які ще не повною мірою усвідомлюють тяжкість наслідків своїх дій.

У поле зору Артема Шмуля неповнолітні потрапили через класичну схему – під час пошуку легких і швидких заробітків у тематичних Telegram-каналах. Спокусившись на обіцянки грошової винагороди за «прості підробітки», юнаки погодилися на співпрацю з ворогом і взялися за знищення майна Сил оборони та об’єктів «Укрзалізниці» у стратегічному портовому місті.

Перед тим як довірити агентам серйозні підпали, російський «грушник» провів для них так звану перевірку на лояльність. Він змусив підлітків виконати «тестові» завдання, які полягали у розповсюдженні провокаційних антиукраїнських листівок вулицями Одеси.

Після успішного «іспиту» куратор перейшов до радикальних наказів. Слідством встановлено, що за чіткими інструкціями Шмуля юнаки встигли скоїти кілька диверсій:

  • повністю знищили вантажний автомобіль Національної гвардії України;
  • спалили релейну шафу на важливій ділянці залізничної колії, намагаючись паралізувати рух потягів.

Усі свої злочинні дії підлітки обов’язково фіксували на камери мобільних телефонів. Відеозаписи загорянь вони відправляли у месенджерах Шмулю як звіт для отримання грошей.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих підлітків правоохоронці вилучили смартфони із безальтернативними доказами комунікації з ГРУ РФ, а також залишкові матеріали антиукраїнського змісту.

Слідчі СБУ кваліфікували дії юних виконавців за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі Служба безпеки заочно повідомила про підозру самому Артему Шмулю. Його дії кваліфіковано за двома важкими статтями ККУ: ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (організація терористичного акту).

Нагадаємо, в Одесі поліцейські вибухотехніки провели надскладну операцію зі знешкодження ворожого безпілотника, який під час нічної атаки влучив у житловий будинок у Приморському районі, але не здетонував.

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Теги: Одеса росія СБУ підозра

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