Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі

Astra: на знімках Google видно вісім резервуарів та залізничні шляхи на території об'єкта

У ніч на 18 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ за підтримки повстанського руху «Чорна Іскра» завдали удару по нафтобазі «Ростовнафтопродукт» і базі паливно-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Astra.

Що встановили аналітики

Мешканці Гуково в ніч на 18 червня повідомляли про пожежу після ударів українських БпЛА. Аналітик Astra за відеозаписом моніторингового каналу Supernova+ встановив, що горіла саме нафтобаза на вулиці Карла Маркса – відео було знято з вулиці Костюшкіна.

Точних офіційних даних про потужність об'єкта у відкритих джерелах немає. Проте на супутникових знімках Google 2026 року на його території видно вісім резервуарів, які можуть використовуватися для зберігання нафтопродуктів, а також прокладені залізничні шляхи.

Що каже місцева влада

Уранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив наслідки атаки: загинула одна людина, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

«Крім того, пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об'єктів. Екстрені служби працюють на місці події», – повідомив Слюсар.

Деталі удару

Кілька дронів досягли цілей – на обʼєктах зафіксовано пожежі та руйнування. За попередньою інформацією, бази використовувалися для зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм

Нагадаємо, уночі 18 червня вже повідомлялося про атаку дронів на НПЗ в Гуково – тоді в Москві та кількох областях РФ через загрозу з повітря запровадили план «Ковер». До слова, повстанський рух «Чорна Іскра» вже фігурував у спецоперації ССО, коли у грудні 2025 року в Каспійському морі знищили два російські судна зі зброєю.