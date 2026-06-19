Головна Новини
search button user button menu button

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Нафтобаза в Гуково Ростовської області після удару безпілотників
фото з відкритих джерел

Astra: на знімках Google видно вісім резервуарів та залізничні шляхи на території об'єкта

У ніч на 18 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ за підтримки повстанського руху «Чорна Іскра» завдали удару по нафтобазі «Ростовнафтопродукт» і базі паливно-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Astra.

Що встановили аналітики

Мешканці Гуково в ніч на 18 червня повідомляли про пожежу після ударів українських БпЛА. Аналітик Astra за відеозаписом моніторингового каналу Supernova+ встановив, що горіла саме нафтобаза на вулиці Карла Маркса – відео було знято з вулиці Костюшкіна.

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі фото 1

Точних офіційних даних про потужність об'єкта у відкритих джерелах немає. Проте на супутникових знімках Google 2026 року на його території видно вісім резервуарів, які можуть використовуватися для зберігання нафтопродуктів, а також прокладені залізничні шляхи.

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі фото 2

Що каже місцева влада

Уранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив наслідки атаки: загинула одна людина, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

«Крім того, пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об'єктів. Екстрені служби працюють на місці події», – повідомив Слюсар.

Деталі удару

Кілька дронів досягли цілей – на обʼєктах зафіксовано пожежі та руйнування. За попередньою інформацією, бази використовувалися для зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Телеграм

Нагадаємо, уночі 18 червня вже повідомлялося про атаку дронів на НПЗ в Гуково – тоді в Москві та кількох областях РФ через загрозу з повітря запровадили план «Ковер». До слова, повстанський рух «Чорна Іскра» вже фігурував у спецоперації ССО, коли у грудні 2025 року в Каспійському морі знищили два російські судна зі зброєю.

Читайте також:

Теги: пожежа нафта росія Google місцева влада розслідування повітря відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубинська криза як вирок російському впливу у світі
Кубинська криза як вирок російському впливу у світі
8 червня, 20:15
Аліса Саакашвілі святкує свій день народження
Саакашвілі опублікував відео із своєю донькою в день її народження
2 червня, 18:37
Видно масштабну пожежу на території нафтового терміналу
Атака на нафтовий термінал в Петербурзі: супутниковий знімок з наслідками удару
3 червня, 15:56
За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи
Президент Фінляндії перерахував факти, які доводять перевагу України на полі бою
7 червня, 20:40
Пожежа у Сімферополі
Безпілотники атакували окупований Крим: уражено ТЕЦ
12 червня, 03:48
Наслідки ворожого удару по Дніпру
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
Вчора, 13:22
Кремль змушений масово відправляти на передову зовсім юних хлопців
Старші закінчилися. Стало відомо, кого тепер Росія шле на «м'ясні штурми»
14 червня, 19:15
Мер Терехов допомагав рятувати картини
У Харкові росіяни вгатили дроном по художньому музею, евакуювати картини допомагав мер
14 червня, 19:53
Окупант Додієв був знищений захисниками України 3 червня 2026 року
Грав у «Майстрі і Маргариті». ЗСУ на фронті ліквідували спортсмена і актора популярних серіалів
14 червня, 19:11

Новини

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua