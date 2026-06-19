Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Astra: на знімках Google видно вісім резервуарів та залізничні шляхи на території об'єкта
У ніч на 18 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ за підтримки повстанського руху «Чорна Іскра» завдали удару по нафтобазі «Ростовнафтопродукт» і базі паливно-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Astra.
Що встановили аналітики
Мешканці Гуково в ніч на 18 червня повідомляли про пожежу після ударів українських БпЛА. Аналітик Astra за відеозаписом моніторингового каналу Supernova+ встановив, що горіла саме нафтобаза на вулиці Карла Маркса – відео було знято з вулиці Костюшкіна.
Точних офіційних даних про потужність об'єкта у відкритих джерелах немає. Проте на супутникових знімках Google 2026 року на його території видно вісім резервуарів, які можуть використовуватися для зберігання нафтопродуктів, а також прокладені залізничні шляхи.
Що каже місцева влада
Уранці губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив наслідки атаки: загинула одна людина, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
«Крім того, пошкоджено тепловоз і сталося два загоряння комерційних об'єктів. Екстрені служби працюють на місці події», – повідомив Слюсар.
Деталі удару
Кілька дронів досягли цілей – на обʼєктах зафіксовано пожежі та руйнування. За попередньою інформацією, бази використовувалися для зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.
Нагадаємо, уночі 18 червня вже повідомлялося про атаку дронів на НПЗ в Гуково – тоді в Москві та кількох областях РФ через загрозу з повітря запровадили план «Ковер». До слова, повстанський рух «Чорна Іскра» вже фігурував у спецоперації ССО, коли у грудні 2025 року в Каспійському морі знищили два російські судна зі зброєю.
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