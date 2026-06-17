Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші

В інтерв'ю Кір Стармер сказав, що інцидент «не мав статися»

Британський прем'єр каже, що російський корабель зробив попереджувальні постріли «необдумано»

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав «необдуманими та безвідповідальними» дії екіпажу російського військового фрегата, який здійснив попереджувальні постріли у бік цивільної яхти в протоці Ла-Манш. Інцидент стався поблизу британських територіальних вод. Про це очільник британського уряду заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії BBC News, інформує «Главком».

Реакція Даунінг-стріт

Кір Стармер підкреслив, що подібна поведінка російських військових у міжнародному судноплавному коридорі є абсолютно неприпустимою.

«Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безвідповідально. За оцінкою Міністерства оборони, російське судно дрейфувало, а постріли були попереджувальними. Цього не мало статися. Пара на яхті, мабуть, була нажахана», – наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.

Російський фрегат шпигував та супроводжував «тіньовий флот»

Міністерство оборони Великої Британії вже розпочало офіційне розслідування цього інциденту. Відомо, що цивільна яхта підійшла близько до російського корабля, після чого той відкрив вогонь.

За даними британського оборонного відомства, цей військовий фрегат належить до Чорноморського флоту РФ і вже кілька тижнів перебуває неподалік від узбережжя Сполученого Королівства.

Військові зафіксували таку активність російського судна:

Супроводження танкерів так званого «тіньового флоту» Росії.

Курсування поблизу вітрової електростанції біля узбережжя англійського графства Саффолк.

У Королівських військово-морських силах Великої Британії уточнили, що йдеться про російський фрегат «Адмірал Григорович». Наразі на захід від французького Бреста в Ла-Манші за ним ведуть безперервне візуальне та радіолокаційне спостереження два британські бойові кораблі.

«Адмірал Григорович» – російський сторожовий корабель проєкту 11356 («Буревісник»), носій крилатих ракет «Калібр». Збудований у Калінінграді, введений до складу Чорноморського флоту РФ у 2016 році. У квітні 2026 року фрегат зазнав пошкоджень під час удару ЗСУ по порту Новоросійськ. Тепер корабель діє в Ла-Манші: за даними НАТО, Москва наказала йому супроводжувати судна тіньового флоту через протоку. У квітні фрегат провів щонайменше шість підсанкційних суден під постійним наглядом Королівського флоту.

«Главком» писав, що екіпаж російського військового корабля здійснив попереджувальний постріл у бік британської яхти, яка наблизилася до нього в акваторії Ла-Маншу. Обставини інциденту наразі з'ясовуються. У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що отримали інформацію про подію.

До слова, британське подружжя пенсіонерів, поруч із яхтою яких у Ла-Манші відкрив вогонь російський фрегат «Адмірал Григорович», назвало пережите «сюрреалістичним» і заявило, що постріли були зайвими.